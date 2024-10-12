Ціна за 1 г золота в Україні станом на 12 жовтня 2024 року

Золоті зливки. Фото: Bloomberg

Після тривалого періоду зростання ціни на золото в Україні почали знижуватися. Експерти пов'язують це з глобальними економічними факторами, включно зі зміцненням долара США, зміною настроїв інвесторів та стабілізацією ринків.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні в жовтні.

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Якщо ви вирішили продати золото, важливо правильно обрати місце, щоб отримати максимальну вигоду. Найчастіше для цього звертаються до ломбардів, банків або ювелірних магазинів. Ломбарди пропонують швидкий процес оцінки та викупу, проте ціни можуть бути нижчими через комісії та умови роботи закладу. Банки, як правило, дають вигідніші ціни на золото високої проби, але процес може бути більш тривалим, і не всі банки пропонують послугу викупу.

Ювелірні магазини можуть запропонувати конкурентну ціну, особливо якщо йдеться про вироби відомих брендів або збережену якість товару. Крім того, існує можливість здавати золото приватним покупцям через спеціалізовані платформи або аукціони, де ви можете знайти покупців, готових заплатити більше за ексклюзивні вироби чи антикваріат.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 426,84 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 416,56 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 392,57 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 129,73 грн/грам.

375 проба: 1 272,21 грн/грам.

500 проба: 1 696,29 грн/грам.

583 проба: 1 977,87 грн/грам.

585 проба: 1 984,65 грн/грам.

750 проба: 2 544,43 грн/грам.

900 проба: 3 053,31 грн/грам.

916 проба: 3 107,59 грн/грам.

958 проба: 3 250,08 грн/грам.

999 проба: 3 389,18 грн/грам.

999,9 проба: 3 392,23 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 110 грн/грам.

375 проба: 1 350 грн/грам.

500 проба: 1 840 грн/грам.

583 проба: 2 140 грн/грам.

585 проба: 2 165 грн/грам.

750 проба: 2 750 грн/грам.

900 проба: 3 355 грн/грам.

916 проба: 3 450 грн/грам.

958 проба: 3 625 грн/грам.

999 проба: 3 700 грн/грам.

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