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Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

8 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 8 жовтня 2024 року
Працівник металургійного заводу. Фото: vecteezy.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Коли ми говоримо про цивілізацію, першим, що необхідно відмітити, — це історія заліза та сталі. Все, що ми будуємо, залежить від цих часто використовуваних, але часто недооцінених матеріалів. Деякі з ранніх свідчень використання заліза людиною відносяться до 3500 року до нашої ери. Сучасне життя багато в чому спирається на залізо, що найширше з усіх металів використовується людством.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є одним із найпоширеніших елементів на Землі та становить приблизно 4% земної кори. Однак більша його частина в таких низьких концентраціях в інших породах, що видобуток такого заліза є економічно недоцільним.

Сталь була використана для виготовлення першого протеза руки у 1504 році. Він був призначений для лицаря і, ймовірно, дозволяв утримувати перо і меч.

Світове виробництво чавуну — або нерафінованого заліза, що отримується з доменних печей, — становить близько 594 мільйонів тонн на рік. Більшість чавуну переробляється в сталь з додаванням невеликої кількості домішок — для забезпечення міцності потрібно від 0,1 до 1 відсотка вуглецю. Частина, що залишилася, в основному використовується у вигляді чавуну, який простіше відливати в складні форми, де висока міцність не є основним завданням.

Родовища залізняку зазвичай розташовані далеко від вугільних шахт і вапнякових кар'єрів. Тому металургійні комбінати розміщуються там, де найбільш економічно зібрати всі необхідні матеріали. Зазвичай дешевше перевозити залізну руду, ніж вугілля та вапняк.

Перероблення сталі приблизно на 75% більш енергоефективне, ніж її виробництво з первинної сировини. При перероблюванні однієї тонни сталі можна заощадити 633 кг вугілля, 54 кг вапняку та 1 131 кг залізняку.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак заявив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, на його думку, реальних іноземних інвестицій у відновлення металургійної галузі України варто очікувати лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак також зазначив, що для відновлення української металургії у післявоєнний період знадобляться інвестиції у десятки мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 6 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 7 грн;

Волинська область — від 5 до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 5 грн до 8 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латуньалюміній та мідь.

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