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Ціни на латунь у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

11 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 11 жовтня 2024 року
Працівники на чавунному заводі. Фото: Nickel Mines Ltd
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З початку жовтня ціни на латунь в Україні в середньому залишилися стабільними, хоча в окремих регіонах спостерігається незначне зростання. Це підвищення можна пояснити локальними коливаннями попиту та пропозиції, а також впливом цін на сировину на міжнародних ринках.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні в жовтні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді та цинку, який славиться своєю міцністю, корозійною стійкістю та відмінною оброблюваністю. Цей матеріал широко використовується в різних галузях, від виробництва сантехнічних виробів до виготовлення музичних інструментів. Інтерес до латуні зростає завдяки її екологічності: цей сплав можна переробляти без втрати якості, що робить його популярним серед виробників, які прагнуть зменшити свій екологічний слід.

Щоб отримати більший прибуток за брухт латуні, важливо дотримуватися кількох стратегій. По-перше, рекомендується сортувати латунь за типами, оскільки ціна може суттєво варіюватись, залежно від чистоти та складу сплаву. Важливо також збирати та зберігати брухт у сухому та чистому місці, щоб уникнути корозії, що може знизити її вартість. Нарешті, варто звертати увагу на ринкові тенденції та ціни на брухт, щоб продавати латунь у найвигідніший момент.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 11 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 135 до 170 грн;
  • Вінницька область — від 140 до 185 грн;
  • Волинська область — від 150 до 180 грн;
  • Дніпропетровська область — від 165 до 195 грн;
  • Житомирська область — від 130 до 165 грн;
  • Закарпатська область — від 135 до 170 грн;
  • Запорізька область — від 160 до 190грн;
  • Івано-Франківська область — від 130 до 170 грн;
  • Кіровоградська область — від 130 до 165 грн;
  • Львівська область — від 130 до 165 грн;
  • Миколаївська область — від 135 до 165 грн;
  • Одеська область — від 145 до 175 грн;
  • Полтавська область — від 140 до 170 грн;
  • Рівненська область — від 140 до 165 грн;
  • Сумська область — від 130 до 165 грн;
  • Тернопільська область — від 140 до 165 грн;
  • Харківська область — від 155 до 185 грн;
  • Хмельницька область — від 135 до 170 грн;
  • Черкаська область — від 145 до 175 грн;
  • Чернівецька область — від 140 до 165 грн;
  • Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та мідь.

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