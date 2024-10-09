Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 9 жовтня 2024 року

Виробництво міді. Фото: yimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це цінний і корисний метал, який присутній у будинку практично кожної людини як у чистому вигляді, так і у складі різних сполук. Цей метал можна знайти у мобільних телефонах, водопровідних системах і навіть в людському організмі. Завдяки високому попиту на мідь у різних галузях промисловості пункти приймання брухту охоче приймають мідні вироби за привабливими цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь у природі зустрічається у вигляді самородків частіше, ніж золото, срібло і навіть залізо. Вона може бути представлена ​​у формі самородків, руд та різних сполук, таких як сульфіди та оксиди. Самородки міді бувають різноманітних форм: кубічні, призматичні та неправильні. Їхні розміри можуть змінюватися від кількох міліметрів до кількох метрів у діаметрі.

За обсягом світового виробництва та споживання мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. У 2022 році світове виробництво міді становило близько 20 мільйонів тонн, а споживання досягло майже 22 мільйонів тонн. Основними виробниками міді є Чилі, Китай, Перу, США та Австралія, а основними споживачами — Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея.

Мідь — це ключовий мікроелемент, необхідний для правильного функціонування людського організму. Вона бере участь у створенні сполук із більш ніж 300 ферментами, які відіграють важливу роль у різних метаболічних процесах.

Мідь є ефективним антибактеріальним матеріалом. Завдяки своїй здатності знищувати бактерії на поверхні, вона може бути чудовим засобом для забезпечення стерильності в різних приміщеннях. Антибактеріальний ефект міді обумовлений виділенням іонів при взаємодії з вологою. Ці іони руйнують клітинні мембрани бактерій, створюючи несприятливі умови їхнього розвитку. Крім того, каталітична дія міді сприяє утворенню активних форм кисню, які знищують бактерії.

В ювелірній промисловості часто застосовуються сплави міді та золота. Це підвищує стійкість виробів до деформацій та зносу. Чисте золото м'яке і схильне до деформацій і подряпин, тоді як сплави з вмістом до 25% міді забезпечують високу міцність і зносостійкість.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні після російського вторгнення залишився лише один великий металургійний завод — "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт зазначив, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 9 жовтня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 220 до 280 грн;

Вінницька область — від 225 до 300 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 255 грн;

Житомирська область — від 200 до 240 грн;

Закарпатська область — від 190 до 300 грн;

Запорізька область — від 235 до 270 грн;

Івано-Франківська область — від 235 до 270 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 280 грн;

Львівська область — від 190 до 250 грн;

Миколаївська область — від 250 до 305 грн;

Одеська область — від 270 до 290 грн;

Полтавська область — від 255 до 275 грн;

Сумська область — від 235 до 260 грн;

Тернопільська область — від 215 до 250 грн;

Харківська область — від 265 до 320 грн;

Хмельницька область — від 250 до 290 грн;

Черкаська область — від 245 до 275 грн;

Чернівецька область — від 240 до 275 грн;

Чернігівська область — від 240 до 260 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.