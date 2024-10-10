Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 10 жовтня 2024 року

Обробка металу. Фото: Reuters

Ціни на алюміній в Україні за останні дні дещо зросли. Основними причинами цього підвищення стало зростання витрат на енергоресурси та обмеження поставок з деяких країн-виробників, що вплинуло на загальний рівень цін на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 10 жовтня.

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Де найдорожче купують алюміній

Серед найбільш вигідних варіантів здачі алюмінію є пункти приймання вторинної сировини, які спеціалізуються на обробці металів. Ці пункти часто пропонують конкурентні ціни за кілограм брухту, що робить їх привабливими для населення та підприємств. Зазвичай, чим більша кількість зданого алюмінію, тим вища ціна, тому оптове здавання може бути особливо вигідним.

Також варто звернути увагу на металургійні заводи, які можуть купувати алюміній безпосередньо від виробників або через посередників. У деяких випадках такі заводи пропонують вигідніші умови, оскільки зацікавлені у великих обсягах сировини. Якщо ви маєте значну кількість алюмінію, варто провести порівняння цін у кількох таких підприємствах, щоб знайти найкращу пропозицію.

Крім того, можна розглянути можливість участі в онлайн-платформах або мобільних додатках, які з’єднують здавачів вторинної сировини з покупцями. Такі сервіси можуть пропонувати вигідні умови та зручний спосіб продажу алюмінію, включаючи можливість отримати ціну, що перевищує середній ринковий рівень.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна з Росією завдала серйозного удару по українському металургійному сектору. З 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також суттєво постраждало, що показує масштаб викликів, пов'язаних із військовими діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 70 грн;

Вінницька область — від 55 до 75 грн;

Волинська область — 55 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 60 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 75 грн;

Запорізька область — від 60 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 40 до 65 грн;

Миколаївська область — від 40 до 65 грн;

Одеська область — від 55 до 85 грн;

Полтавська область — від 45 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 75 грн;

Сумська область — від 55 до 70 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 55 до 80 грн;

Хмельницька область — від 45 до 60 грн;

Черкаська область — від 40 до 65 грн;

Чернівецька область — від 40 до 65 грн;

Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

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