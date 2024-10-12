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Золото начало падать в цене — сколько стоят драгоценные металлы в октябре

12 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 12 октября 2024 года
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

После продолжительного периода роста цены на золото в Украине начали снижаться. Эксперты связывают это с глобальными экономическими факторами, включая укрепление доллара США, изменение настроений инвесторов и стабилизацию рынков.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в октябре.

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Куда выгоднее всего сдавать золото

Если вы решили продать золото, важно правильно выбрать место, чтобы извлечь максимальную выгоду. Чаще всего для этого обращаются в ломбарды, банки или ювелирные магазины. Ломбарды предлагают быстрый процесс оценки и выкупа, однако цены могут быть ниже из-за комиссий и условий работы заведения. Банки, как правило, дают более выгодные цены на золото высокой пробы, но процесс может быть более длительным, и не все банки предлагают услугу выкупа.

Ювелирные магазины могут предложить конкурентную цену, особенно если речь идет об изделиях известных брендов или сохраненном качестве товара. Кроме того, существует возможность сдавать золото частным покупателям через специализированные платформы или аукционы, где вы можете найти покупателей, готовых заплатить больше за эксклюзивные изделия или антиквариат.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 426,84 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 416,56 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 392,57 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 129,73 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 272,21 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 696,29 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 977,87 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 984,65 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 544,43 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 053,31 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 107,59 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 250,08 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 389,18 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 392,23 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 110 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 350 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 840 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 140 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 165 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 750 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 355 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 450 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 625 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 700 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

НБУ драгоценности цены в Украине драгоценные металлы золото ломбарды

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