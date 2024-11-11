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Золото почало падати в ціні — скільки коштують дорогоцінні метали

11 листопада 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціна 1 г золота в Україні станом на 11 листопада 2024 року
Золоті злитки. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на золото в Україні знизилися за останні кілька днів після тривалого зростання. Причиною стали зміни на міжнародних фінансових ринках, зокрема зниження попиту на дорогоцінний метал через стабілізацію глобальної економічної ситуації та зміцнення долара США. Зниження вартості золота може вплинути на інвестиційний попит і цінову динаміку ювелірних виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопаді.

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Як дорожче здати золото

Якщо ви плануєте здати золото, є кілька стратегій, які допоможуть отримати за нього більшу суму. По-перше, важливо звернути увагу на курс золота на міжнародних ринках, оскільки його вартість безпосередньо впливає на ціну, яку запропонують за ваш метал. Коли ціни на золото високі, ви маєте більше шансів отримати вищу суму за грам. Тому слід слідкувати за фінансовими новинами та тенденціями ринку, щоб вибрати найкращий момент для здачі.

По-друге, вибір пункту прийому золота має велике значення. Варто звертатися до перевірених та надійних компаній, які пропонують прозорі умови оцінки та чесну оплату. Уникайте сумнівних місць, де можливе заниження вартості вашого металу. Деякі пункти прийому можуть платити більше за чистоту золота та його сплав, тому попередня перевірка і оцінка у кількох місцях дозволить вам отримати найкращу пропозицію.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 518,81 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 508,25 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 483,62 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 160,05 грн/грам.
  • 375 проба: 1 306,36 грн/грам.
  • 500 проба: 1 741,81 грн/грам.
  • 583 проба: 2 030,95 грн/грам.
  • 585 проба: 2 037,92 грн/грам.
  • 750 проба: 2 612,72 грн/грам.
  • 900 проба: 3 135,26 грн/грам.
  • 916 проба: 3 191,00 грн/грам.
  • 958 проба: 3 337,31 грн/грам.
  • 999 проба: 3 480,14 грн/грам.
  • 999,9 проба: 3483,27 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 1 120 грн/грам.
  • 375 проба: 1 310 грн/грам.
  • 500 проба: 1 735 грн/грам.
  • 583 проба: 2 210 грн/грам.
  • 585 проба: 2 200 грн/грам.
  • 750 проба: 2 780 грн/грам.
  • 900 проба: 3 410 грн/грам.
  • 916 проба: 3 425 грн/грам.
  • 958 проба: 3 680 грн/грам.
  • 999 проба: 3 770 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та алюміній.

ломбарди дорогоцінні метали ціни в Україні коштовності НБУ золото

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08:56 Союзники мають план проти скорочення Трампом допомоги Україні

08:51 Що буде з виплатами переселенцям у 2025 році

08:36 У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, — ГУР

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