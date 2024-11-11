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Золото начало падать в цене — сколько стоят драгоценные металлы

11 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цена 1 г золота в Украине по состоянию на 11 ноября 2024 года
Золотые слитки. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине снизились за последние несколько дней после продолжительного роста. Причиной стали изменения на международных финансовых рынках, в частности, снижение спроса на драгоценный металл из-за стабилизации глобальной экономической ситуации и укрепления доллара США. Снижение стоимости золота может повлиять на инвестиционный спрос и ценовую динамику ювелирных изделий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Если вы планируете сдать золото, существует несколько стратегий, которые помогут получить за него большую сумму. Во-первых, важно обратить внимание на курс золота на международных рынках, поскольку его стоимость оказывает непосредственное влияние на цену, которую предложат за ваш металл. Когда цены на золото высоки, у вас есть больше шансов получить более высокую сумму за грамм. Поэтому следует следить за финансовыми новостями и тенденциями рынка, чтобы выбрать подходящий момент для сдачи.

Во-вторых, выбор пункта приёма золота имеет большое значение. Следует обращаться к проверенным и надежным компаниям, предлагающим прозрачные условия оценки и честную оплату. Избегайте сомнительных мест, где возможно занижение стоимости металла. Некоторые пункты приема могут платить больше за чистоту золота и его сплав, поэтому предварительная проверка и оценка в нескольких местах позволит вам получить наилучшее предложение.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 518,81 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 508,25 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 483,62 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 160,05 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 306,36 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 741,81 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 030,95 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 037,92 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 612,72 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 135,26 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 191,00 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 337,31 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 480,14 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3483,27 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 120 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 310 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 735 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 210 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 200 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 780 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 410 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 425 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 680 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 770 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и алюминий.

ломбарды драгоценные металлы цены в Украине драгоценности НБУ золото

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