Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 10 листопада 2024 року

Переробка металу. Фото: Mining.com

Ціни на латунь в Україні за останній тиждень дещо зросли, зокрема в Київській та Дніпропетровській областях. Основною причиною цього є зростання попиту на метал, а також коливання вартості сировини на міжнародних ринках, що впливають на ціноутворення в Україні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту латуні в Україні станом на 10 листопада.

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Ціни на брухт латуні можуть значно варіюватися залежності від регіону України. Зазвичай найвищі ціни на здавання латуні можна отримати у великих промислових центрах, таких як Київ, Дніпропетровськ та Харків, де є більша конкуренція серед переробних підприємств та активніше використання кольорових металів у виробництві. У цих містах працюють великі приймальні пункти та спеціалізовані компанії, які можуть запропонувати вигідніші умови для здавання брухту латуні.

Водночас в областях із меншою промисловою активністю ціни на латунь можуть бути дещо нижчими, оскільки попит на кольорові метали тут обмежений, а логістика може збільшувати витрати для компаній, що займаються перероблюванням. Тому, якщо ви плануєте здати латунь на брухт, варто порівняти пропозиції в різних регіонах і обрати найвигідніші умови з урахуванням транспортування та поточної ринкової ситуації.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що війна з Росією значно вдарила по металургійному сектору України. У 2021 році вітчизняні підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, але вже до 2023 року цей показник упав до 6 мільйонів тонн. Аналогічне скорочення торкнулося й виробництва сталі, що підкреслює серйозні економічні наслідки війни для одного з ключових секторів української промисловості.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 10 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 155 до 185 грн;

Вінницька область — від 135 до 175 грн;

Волинська область — від 140 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 190 грн;

Житомирська область — від 130 до 160 грн;

Закарпатська область — від 130 до 160 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 130 до 160 грн;

Львівська область — від 130 до 160 грн;

Миколаївська область — від 135 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 130 до 175 грн;

Рівненська область — від 140 до 170 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 155 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 160 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

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