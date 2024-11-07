Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 7 листопада 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

На початку листопада ціни на чорний метал в Україні залишаються стабільними та вигідними для здавання брухту. Така цінова сталість обумовлена низкою факторів, що сприяють підтримці попиту на чорний метал, забезпечуючи додаткові вигоди для тих, хто планує реалізувати сировину.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні на початку листопада.

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Цікаві факти про чормет

Чорний брухт (чормет) є важливим ресурсом для переробної промисловості, і його роль у світовій економіці та екології важко переоцінити. Ось кілька цікавих фактів про цей матеріал:

Чормет — основа сталевої промисловості. Брухт становить близько 40% від сировини, що використовуються для виробництва сталі у світі.

Брухт становить близько 40% від сировини, що використовуються для виробництва сталі у світі. Перероблення брухту економить енергію. Для плавлення чормету потрібно значно менше енергії, ніж для виготовлення сталі з руди, що робить цей процес екологічно чистішим.

Для плавлення чормету потрібно значно менше енергії, ніж для виготовлення сталі з руди, що робить цей процес екологічно чистішим. Україна — серед лідерів експорту. Наша країна є одним з провідних експортерів чорного металу в світі, постачаючи значні обсяги на міжнародні ринки, зокрема до Європи та Туреччини.

Наша країна є одним з провідних експортерів чорного металу в світі, постачаючи значні обсяги на міжнародні ринки, зокрема до Європи та Туреччини. Чормет сприяє сталому розвитку. Завдяки переробленню брухту зменшується потреба у видобутку нових корисних копалин, що позитивно впливає на довкілля.

Завдяки переробленню брухту зменшується потреба у видобутку нових корисних копалин, що позитивно впливає на довкілля. Вартість залежить від чистоти. Чистий брухт без домішок має значно вищу ціну, оскільки його легше переробляти в нові вироби.

Яка ситуація з металургією в Україні

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, питання відновлення металургійної промисловості в Україні можна буде розглядати лише після завершення війни та забезпечення належного рівня безпеки. Експерт також підкреслив, що в нинішніх умовах Україна вже розпочала імпорт деяких видів чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішні немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні в листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумська область — від 3 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Черкаська область — від 5 грн до 7 грн;

Чернівецька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в листопаді. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та золото.