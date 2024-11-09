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Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує брухт у листопаді

9 листопада 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 9 листопада 2024 року
Обробка металу. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на алюміній в Україні залишаються стабільними, хоча протягом минулого тижня в окремих областях спостерігалося незначне підвищення. Для тих, хто планує здавати алюмінієвий брухт, це час для вигідних угод, оскільки стабільність цін на ринку забезпечує хороші умови для продажу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 9 листопада 2024 року.

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Для того, щоб отримати найкращу ціну за алюмінієвий брухт, варто звертатися до великих металобрухтозаготівельних компаній, які мають власні філії або пункти прийому в різних регіонах України. Вони часто пропонують вигідніші умови, адже здатні обробляти великі обсяги матеріалів. Більше того, такі компанії можуть забезпечити оперативний підбір і доставку матеріалу до пункту прийому, що дозволяє заощадити час та зусилля.

Окрім цього, важливо звертати увагу на компанії, які пропонують послугу збору брухту безпосередньо у клієнтів, особливо для тих, хто має великі обсяги. Такі послуги можуть бути доступні для організацій, підприємств або приватних осіб, які хочуть продати великий обсяг металобрухту. Вибираючи компанію, варто також звернути увагу на репутацію та прозорість ціноутворення, оскільки це може значно вплинути на кінцеву вартість вашої угоди.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна з Росією завдала серйозного удару по українському металургійному сектору. З 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також суттєво постраждало, що показує масштаб викликів, пов'язаних із військовими діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні в листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 55 до 70 грн;
  • Вінницька область — від 55 до 75 грн;
  • Волинська область — 55 до 75 грн;
  • Дніпропетровська область — від 45 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 55 до 70 грн;
  • Запорізька область — від 65 до 80 грн;
  • Івано-Франківська область — від 45 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 65 грн;
  • Миколаївська область — від 45 до 60 грн;
  • Одеська область — від 40 до 65 грн;
  • Полтавська область — від 45 до 60 грн;
  • Рівненська область — від 45 до 60 грн;
  • Сумська область — від 45 до 70 грн;
  • Тернопільська область — від 45 до 65 грн;
  • Харківська область — від 55 до 70 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 50 до 70 грн;
  • Чернівецька область — від 45 до 60 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

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