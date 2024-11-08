Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 8 листопада 2024 року

Завод з перероблювання міді. Фото: China Daily

Ціни на мідь в Україні на початку листопада показали невелике зростання у кількох регіонах. Це підвищення, за словами експертів, частково зумовлене посиленням попиту на сировину з боку місцевих виробників, а також зміною ситуації на міжнародних ринках, що впливає на імпортну вартість міді.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні на початку листопада.

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Як вигідно здати мідь на брухт

Щоб вигідно здати мідь на брухт, варто ретельно підготувати матеріал перед здаванням. Для початку відсортуйте метал за якістю: чиста мідь без домішок оцінюється значно вище, ніж змішана або обгоріла. Відокремте її від інших металів і компонентів, адже це допоможе отримати вигіднішу ціну. Очищення від ізоляції чи фарби також підвищить вартість, оскільки брухтоприймальні пункти надають перевагу чистим металам, які легше піддаються переробці.

Також важливо розглянути кілька пунктів приймання, перш ніж остаточно визначитися з місцем здавання. Порівняйте ціни та умови в різних пунктах, оскільки ціна на мідний брухт може варіюватися, залежно від регіону та конкретного пункту. В деяких місцях пропонують спеціальні умови чи надбавки за великі партії брухту, що може виявитися вигідним, якщо ви маєте значну кількість матеріалу. Відстежуйте тенденції цін на ринку, адже сезонні зміни або коливання попиту можуть вплинути на ціну міді, дозволяючи обрати оптимальний момент для здавання.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він підкреслив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їхнє відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також зазначив, що експорт металургійної продукції наразі обмежується українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.

Ціни на брухт міді в Україні в листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 8 листопада 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 250 до 290 грн;

Вінницька область — від 225 до 260 грн;

Дніпропетровська область — від 225 до 260 грн;

Житомирська область — від 220 до 240 грн;

Закарпатська область — від 225 до 275 грн;

Запорізька область — від 225 до 270 грн;

Івано-Франківська область — від 220 до 270 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;

Львівська область — від 190 до 235 грн;

Миколаївська область — від 255 до 300 грн;

Одеська область — від 265 до 290 грн;

Полтавська область — від 255 до 280 грн;

Сумська область — від 230 до 260 грн;

Тернопільська область — від 220 до 250 грн;

Харківська область — від 265 до 300 грн;

Хмельницька область — від 255 до 290 грн;

Черкаська область — від 240 до 270 грн;

Чернівецька область — від 25 до 280 грн;

Чернігівська область — від 240 до 260 грн.

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