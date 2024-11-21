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Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

21 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 21 листопада 2024 року
Злитки золота в руці. Фото: elmundo.uecdn.es
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Практично кожен бодай раз стикався із послугами ломбарду. У такі фінансові організації люди приносять техніку та вироби з дорогоцінних металів із різних причин. Наприклад, через термінову потребу в грошах бажання продати золоті вироби швидко і без зайвих складнощів. Ломбарди також дозволяють зручно та вигідно позбутися непотрібних речей, отримавши за них грошову винагороду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про золото

Золото і мідь — одні з найпоширеніших металів, які в природі часто зустрічаються у чистому вигляді. Завдяки цьому їх легко виявити, переплавити та застосовувати для виготовлення інструментів та прикрас. Найперші свідчення використання цих металів відносяться до V тисячоліття до нашої ери: в Анатолії (на території сучасної Туреччини) люди почали плавити золото та мідь для створення різноманітних виробів.

Золото знаходить застосування в різних сферах, крім своєї грошової та символічної цінності. Воно використовується в електроніці, електропроводці, стоматології, медицині для захисту від радіації, а також при фарбуванні скла.

До 1912 року олімпійські медалі виготовлялися із чистого золота. Проте з 1912 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив правила, і золоті медалі почали робити зі срібла із золотим покриттям. Сучасні стандарти передбачають, що такі медалі мають містити не менше 6 грамів золота та бути виготовленими щонайменше на 92% зі срібла.

За всю історію людства видобули близько 187 тисяч тонн золота, при цьому розвідані запаси оцінюються у 244 тисячі тонн. Унікальна здатність золота зберігати свої властивості та стійкість до впливу навколишнього середовища, а також його придатність для переробки забезпечують безпеку практично всієї видобутої маси.

Наприкінці XX століття основними виробниками золота у світі були чотири країни — Південна Африка, Росія, США та Австралія, яких припадало на дві третини світового щорічного видобутку. Однак на початку XXI століття лідерство у цій сфері перейшло до Китаю.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-який повнолітній громадянин України може скористатися послугами ломбардів. Тут можна закласти або продати золоті прикраси та отримати позикові кошти. Важливо пам'ятати, що ціни на золото в ломбардах, як правило, нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки враховується лише вартість та вага металу, без урахування роботи майстра-ювеліра.

Ломбарди також приймають золоті прикраси з дорогоцінним камінням, але при оцінці розраховують лише вагу золота. Проба виробу не відіграє вирішальної ролі, оскільки якість металу перевіряється на місці.

Переважну більшість золотих виробів можна здати ломбард, однак є і винятки: золото у вигляді самородків, зубопротезні елементи, відходи дорогоцінних металів, сусальне золото, ордени та медалі, а також лабораторне золото та напівфабрикати для ювелірного виробництва.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закладати її, повідомте про це заздалегідь, щоб отримати вигідніші умови. Також рекомендується очистити вироби від забруднень.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 470,68 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 460,27 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 435,97 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 144,18 грн/грам.

375 проба: 1 288,49  грн/грам.

500 проба: 1 717,99 грн/грам.

583 проба: 2 003,17 грн/грам.

585 проба: 2 010,04 грн/грам.

750 проба: 2 576,98 грн/грам.

900 проба: 3 092,37 грн/грам.

916 проба: 3 147,35 грн/грам.

958 проба: 3 291,66 грн/грам.

999 проба: 3 432,53 грн/грам.

999,9 проба: 3 435,63 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

333 проба: 1 125,00 грн/грам.

375 проба: 1 322,33 грн/грам.

500 проба: 1 753,2 грн/грам.

583 проба: 2 196,00 грн/грам.

585 проба: 2 199,29 грн/грам.

750 проба: 2 775,43 грн/грам.

900 проба: 3 324,8 грн/грам.

916 проба: 3 335,17 грн/грам.

958 проба: 3 539,00 грн/грам.

999 проба: 3 650,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує алюміній в Україні. Ще ми зібрали ціни на чорметлатунь та мідь.

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