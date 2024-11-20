Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді arrow

Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

20 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 20 листопада 2024 року
Виробництво металу. Фото: vox.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, властивості якого залежать від співвідношення цих компонентів. Чим більше цинку, тим сплав твердіший і міцніший, але менш пластичний. Латунь має гарну корозійну стійкість, міцність, пластичність, а також тепло- і електропровідність, що робить її ідеальною для виготовлення сантехніки, арматури, деталей машин, інструментів, ювелірних і музичних виробів. Цей сплав можна переробляти, що допомагає економити природні ресурси, зменшувати відходи та забруднення навколишнього середовища, а також приносить фінансову вигоду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у листопаді.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь — один з найдавніших металів, відомих ще в Стародавньому Єгипті та Стародавній Греції.  Вперше латунь була отримана шляхом сплавлення міді з металевим цинком в Англії. Цей метод запатентував Джеймс Емерсон 13 липня 1781 року.

Сучасна латунь зазвичай містить 67% міді та 33% цинку, хоча вміст міді може змінюватись від 55% до 95%, а цинку — від 5% до 45%. Додавання невеликої кількості олова збільшує твердість та міцність цього сплаву. Також у латунь часто додають близько 3% свинцю для поліпшення оброблюваності та підвищення м'якості. Іноді до складу включають миш'як, щоб підвищити стабільність сплаву за певних умов.

Латунь, завдяки своїм відмінним акустичним властивостям та пластичності, широко використовується для виготовлення духових інструментів, таких як труби, тромбони та флейти.

Цей сплав також застосовується для лиття патронів, виробництва радіаторів, труб і трубопроводів, суднових двигунів, деталей насосів, годинників, електричних клем та гвинтів кораблів. Крім того, латунь використовується для створення декоративних виробів та предметів мистецтва.

На сьогодні близько 90% латунних сплавів переробляються. Оскільки латунь не є феромагнітною (не магнітиться), її можна відокремити від брухту чорних металів за допомогою потужного магніту. Латунний брухт плавиться і переробляється в заготовки, яким потім надають потрібну форму і розмір методом пресування.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів економіки України, включаючи металургію. Однак, на його думку, реальні закордонні інвестиції у відбудову української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — додав експерт.

Новак також підкреслив, що для відродження металургійної галузі після завершення бойових дій буде потрібно фінансування в десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 20 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 180 грн;

Вінницька область — від 145 до 180 грн;

Волинська область — від 135 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 145 до 185 грн;

Житомирська область — від 135 до 170 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;

Львівська область — від 130 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 170 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 130 до 180 грн;

Рівненська область — від 140 до 175 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 170 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 170 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує алюміній в Україні. Ще ми зібрали ціни на чорметзолото та мідь.

гроші ціни в Україні латунь метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Клієнту обнулили кредитний ліміт у ПриватБанку — як пояснили

06:55 Чи можуть військові заповідати свої гробові родичам — подробиці

06:40 Байден схвалив постачання чергової партії мін в Україну

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:30 Які документи подають до ТЦК на роботі — шість ключових ситуацій

06:22 Без ТЦК не обійтись — представник рекрутингу відповів чому

06:15 Майже 2,5 тис. грн до пенсії — хто отримає доплату у 2025 році

Ексклюзив

06:05 Різдвяний піст — чи постять у Львові

06:01 Готівковий кредит в Ощадбанку — які умови та як отримати гроші

07:01 Клієнту обнулили кредитний ліміт у ПриватБанку — як пояснили

06:55 Чи можуть військові заповідати свої гробові родичам — подробиці

06:40 Байден схвалив постачання чергової партії мін в Україну

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:30 Які документи подають до ТЦК на роботі — шість ключових ситуацій

06:22 Без ТЦК не обійтись — представник рекрутингу відповів чому

06:15 Майже 2,5 тис. грн до пенсії — хто отримає доплату у 2025 році

Ексклюзив

06:05 Різдвяний піст — чи постять у Львові

06:01 Готівковий кредит в Ощадбанку — які умови та як отримати гроші

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо