Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 20 листопада 2024 року

Виробництво металу. Фото: vox.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, властивості якого залежать від співвідношення цих компонентів. Чим більше цинку, тим сплав твердіший і міцніший, але менш пластичний. Латунь має гарну корозійну стійкість, міцність, пластичність, а також тепло- і електропровідність, що робить її ідеальною для виготовлення сантехніки, арматури, деталей машин, інструментів, ювелірних і музичних виробів. Цей сплав можна переробляти, що допомагає економити природні ресурси, зменшувати відходи та забруднення навколишнього середовища, а також приносить фінансову вигоду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — один з найдавніших металів, відомих ще в Стародавньому Єгипті та Стародавній Греції. Вперше латунь була отримана шляхом сплавлення міді з металевим цинком в Англії. Цей метод запатентував Джеймс Емерсон 13 липня 1781 року.

Сучасна латунь зазвичай містить 67% міді та 33% цинку, хоча вміст міді може змінюватись від 55% до 95%, а цинку — від 5% до 45%. Додавання невеликої кількості олова збільшує твердість та міцність цього сплаву. Також у латунь часто додають близько 3% свинцю для поліпшення оброблюваності та підвищення м'якості. Іноді до складу включають миш'як, щоб підвищити стабільність сплаву за певних умов.

Латунь, завдяки своїм відмінним акустичним властивостям та пластичності, широко використовується для виготовлення духових інструментів, таких як труби, тромбони та флейти.

Цей сплав також застосовується для лиття патронів, виробництва радіаторів, труб і трубопроводів, суднових двигунів, деталей насосів, годинників, електричних клем та гвинтів кораблів. Крім того, латунь використовується для створення декоративних виробів та предметів мистецтва.

На сьогодні близько 90% латунних сплавів переробляються. Оскільки латунь не є феромагнітною (не магнітиться), її можна відокремити від брухту чорних металів за допомогою потужного магніту. Латунний брухт плавиться і переробляється в заготовки, яким потім надають потрібну форму і розмір методом пресування.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів економіки України, включаючи металургію. Однак, на його думку, реальні закордонні інвестиції у відбудову української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — додав експерт.

Новак також підкреслив, що для відродження металургійної галузі після завершення бойових дій буде потрібно фінансування в десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 20 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 180 грн;

Вінницька область — від 145 до 180 грн;

Волинська область — від 135 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 145 до 185 грн;

Житомирська область — від 135 до 170 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;

Львівська область — від 130 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 170 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 130 до 180 грн;

Рівненська область — від 140 до 175 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 170 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 170 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

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