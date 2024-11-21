Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 21 ноября 2024 года

Слитки золота в руке. Фото: elmundo.uecdn.es

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Практически каждый хоть раз сталкивался с услугами ломбарда. В такие финансовые организации люди приносят технику и изделия из драгоценных металлов по разным причинам. Ломбарды также позволяют удобно и выгодно избавиться от ненужных вещей, получив за них денежное вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Интересные факты о золоте

Золото и медь – одни из самых распространенных металлов, которые в природе часто встречаются в чистом виде. Благодаря этому их легко обнаружить, переплавить и применять для изготовления инструментов и украшений. Первые доказательства использования золота и меди датированы 5 тысячелетиями до нашей эры, когда в Анатолии (современная Турция) люди начали плавить эти металлы для создания различных предметов.

Золото находит применение в различных областях, кроме своей денежной и символической ценности. Оно используется в электронике, электропроводке, стоматологии, медицине, для защиты от радиации, а также при окрашивании стекла.

К 1912 году олимпийские медали изготовлялись из чистого золота. Однако с 1912 года Международный олимпийский комитет (МОК) изменил правила, и золотые медали начали делать из серебра с золотым покрытием. В настоящее время золотые медали должны содержать не менее 6 граммов золота и не менее 92% серебра.

За всю историю человечества добыли около 187 тысяч тонн золота, при этом разведанные запасы оцениваются в 244 тысячи тонн. Уникальная способность золота сохранять свои свойства и устойчивость к воздействию окружающей среды, а также его пригодность для переработки обеспечивают сохранность практически всей добытой массы.

В конце XX века основными производителями золота в мире были четыре страны - Южная Африка, Россия, США и Австралия, которых приходилось на две трети мировой ежегодной добычи. Однако в начале XXI века лидерство в этой сфере перешло в Китай.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой совершеннолетний гражданин Украины может воспользоваться услугами ломбардов. Здесь можно заложить или продать золотые украшения и получить заемные средства. Важно помнить, что цены на золото в ломбардах, как правило, ниже, чем в ювелирных магазинах, так как учитывается только стоимость и вес металла, без учета работы мастера-ювелира.

Ломбарды также принимают золотые украшения с драгоценными камнями, но при оценке рассчитывают только вес золота. Проба изделия не играет решающей роли, так как качество металла проверяется на месте.

Подавляющее большинство золотых изделий принимается в ломбардах, однако существуют исключения: золото в виде самородков, зубопротезные элементы, отходы драгоценных металлов, сусальное золото, ордена и медали, а также лабораторное золото и полуфабрикаты для ювелирного производства.

Если вы планируете продать украшение, а не закладывать его, сообщите об этом заранее, чтобы получить более выгодные условия. Рекомендуется также очистить изделия от загрязнений.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 470,68 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 460,27 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 435,97 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 144,18 грн/грамм.

375 проба: 1 288,49 грн/грамм.

500 проба: 1 717,99 грн/грамм.

583 проба: 2 003,17 грн/грамм.

585 проба: 2 010,04 грн/грамм.

750 проба: 2 576,98 грн/грамм.

900 проба: 3 092,37 грн/грамм.

916 проба: 3 147,35 грн/грамм.

958 проба: 3 291,66 грн/грамм.

999 проба: 3 432,53 грн/грамм.

999,9 проба: 3 435,63 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 125,00 грн/грамм.

375 проба: 1 322,33 грн/грамм.

500 проба: 1 753,2 грн/грамм.

583 проба: 2 196,00 грн/грамм.

585 проба: 2 199,29 грн/грамм.

750 проба: 2 775,43 грн/грамм.

900 проба: 3 324,8 грн/грамм.

916 проба: 3 335,17 грн/грамм.

958 проба: 3 539,00 грн/грамм.

999 проба: 3 650,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.