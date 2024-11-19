Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 19 листопада 2024 року

Виробництво металу. Фото: blacklinesafety.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній широко використовується у виробництві з кількох причин. По-перше, він є третім за поширеністю елементом на Землі, становлячи близько 8% земної кори. По-друге, це міцний, але легкий метал, що значно легше сталі. Крім того, алюміній стійкий до корозії. Нарешті, він має високу електропровідність, що робить його незамінним металом в електротехніці та електроніці.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 19 листопада.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній займає третє місце за поширеністю серед елементів у земній корі, проте жоден живий організм не використовує його у своєму метаболізмі. Це пов'язано з тим, що алюміній може зв'язуватися з найважливішими молекулами, такими як ДНК та білки, що робить його токсичним для живих організмів.

Алюмінієва деталь важить лише третину від сталевої. Легкість алюмінію полегшує роботу з ним на виробництві та будівельних майданчиках, а також знижує енерговитрати на транспортування. Це робить алюміній не лише легким та універсальним матеріалом, а й економічно вигідним.

Алюмінієві сплави застосовуються для покращення властивостей алюмінію в інженерних конструкціях та компонентах, де важливі легкість та стійкість до корозії. Найчастіше в алюмінієвих сплавах використовуються магній, кремній, марганець, цинк та мідь.

Алюмінієва фольга абсолютно непроникна. Це запобігає проникненню смаків, ароматів та світла. Таким чином вона є чудовим засобом для консервування продуктів. Алюмінієва фольга широко застосовується як у харчовій промисловості, так і в домашніх господарствах.

Мало які матеріали так легко піддаються переробці як алюміній. Для його цього потрібно лише 5% енергії, порівняно з виробництвом первинного металу. Насправді, 75% всього колись виробленого алюмінію все ще використовується.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна з Росією сильно вдарила по металургійній галузі України. У 2021 році українські підприємства виробили 21 млн тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг скоротився до 6 млн тонн. Аналогічне зниження спостерігалося й у виробництві сталі, що підкреслює значні економічні збитки, які були завдані одному із ключових секторів української промисловості.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав економіст.

Ціни на алюміній в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 70 грн;

Вінницька область — від 60 до 80 грн;

Волинська область — 50 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 65 грн;

Житомирська область — від 40 до 70 грн;

Закарпатська область — від 45 до 75 грн;

Запорізька область — від 45 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 50 до 85 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 75 грн;

Миколаївська область — від 40 до 55 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 65 грн;

Сумська область — від 40 до 60 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 45 до 85 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 50 до 70 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 50 до 70 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та мідь.