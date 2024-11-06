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Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

6 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 6 листопада 2024 року
Злиток золота в руці. Фото: swissinfo.ch
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото — один із найбільш потрібних металів у світі. Його цінують за привабливий зовнішній вигляд, довговічність, стійкість до корозії, а також рідкість. Цей метал вважається надійним активом, що зберігає свою вартість в умовах економічної нестабільності. Крім того, золото завжди можна закласти та отримати позику.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про золото

Золото становить лише малу частину елементів у Всесвіті. Рідкість цього металу пояснюється величезною кількістю енергії, яка потрібна на його утворення. Золото формується у зірках, але тільки в тих, що вибухають гігантськими надновими.

Золото — благородний метал. Воно відносно інертне та стійке до руйнування під впливом повітря, вологи чи кислотних умов. Тоді як більшість металів розчиняються під дією кислот, для розчинення золота використовується спеціальна суміш кислот, яка називається "царською горілкою".

Золото має безліч застосувань, крім своєї економічної та символічної цінності. Воно використовується в електроніці, електропроводці, стоматології, медицині, радіаційному захисті та фарбуванні скла.

Більшість золотих прикрас виготовляється не з чистого золота. Кількість золота в намисті або каблучці вимірюється за шкалою карат. Чисте золото має 24 карати. Злитки, що зберігаються у Форт-Ноксі та інших сховищах по всьому світу, вважаються на 99,95 відсотка чистим, 24-каратним золотом.

Сам Форт-Нокс оточений залізними стінами з бетону. Попри захист 20-тонних сталевих дверей, у 1970-х роках ходили чутки про те, що золото у сховищі злитків США зникло. Щоб розвіяти ці побоювання, директор Монетного двору США провів конгресменів та журналістів через одну з кімнат сховища, де вони побачили 8-футові штабелі з 36 236 злитками золота.

Як найдорожче здати золото в ломбард

Будь-який повнолітній мешканець України може скористатися послугами ломбардів для отримання позики під заставу золотих виробів або для їхнього продажу. Проте ціна золота в ломбарді зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах, оскільки у ювелірних виробах враховуються як витрати на метал, так і вартість роботи майстра.

Ломбарди приймають прикраси з дорогоцінним камінням, але при оцінці враховують виключно вагу золота. Якість виробу перевіряється на місці, тому проба на прикрасі не є визначальним фактором.

У більшості випадків ломбард приймає всі золоті вироби, але є виключення: золоті самородки, елементи зубних протезів, відходи дорогоцінних металів, сусальне золото, ордени та медалі, а також деталі лабораторного обладнання та напівфабрикати для ювелірних прикрас.

Тим, хто планує продати прикрасу, а не залишати її під заставу, рекомендується заздалегідь повідомити це для отримання більш вигідної пропозиції. Також корисно очистити вироби від забруднень перед візитом до ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 614,48 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 603,64 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 578,34 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 191,59 грн/грам.

375 проба: 1 341,88 грн/грам.

500 проба: 1 789,17 грн/грам.

583 проба: 2 086,17 грн/грам.

585 проба: 2 093,33 грн/грам.

750 проба: 2 683,76 грн/грам.

900 проба: 3 220,51 грн/грам.

916 проба: 3 277,76 грн/грам.

958 проба: 3 428,05 грн/грам.

999 проба: 3574,76 грн/грам.

999,9 проба: 3577,98 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

333 проба: 1 152,5 грн/грам.

375 проба: 1 329,73 грн/грам.

500 проба: 1 767,18 грн/грам.

583 проба: 2 232,57 грн/грам.

585 проба: 2 245 грн/грам.

750 проба: 2 839,99 грн/грам.

900 проба: 3 466,09 грн/грам.

916 проба: 3 470,30 грн/грам.

958 проба: 3 720,61 грн/грам.

999 проба: 3 800,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та латунь.

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