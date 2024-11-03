Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 3 листопада 2024 року

Обробка міді. Фото: Bloomberg

На початку листопада ціни на мідь в Україні залишаються стабільними, що пояснюється збалансованим попитом та пропозицією на ринку, а також відносно низьким рівнем волатильності на світових товарних біржах. Вплив на цінову ситуацію також справляють зростаючі виробничі потужності місцевих металургійних підприємств, які забезпечують постійний обсяг постачання.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні на початку листопада.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один з найстаріших металів, відомих людству. Вона була використана ще в давні часи, коли людина почала обробляти метали. Археологи знайшли мідні артефакти, датовані понад 10 тисяч років тому, що свідчить про те, що мідь була популярною ще в неоліті. Сьогодні цей метал продовжує залишатися важливим матеріалом в сучасній промисловості.

Ще одним цікавим фактом є те, що мідь має відмінні електропровідні властивості, що робить її ідеальним матеріалом для електричних дротів і кабелів. Мідь проводиться так, щоб забезпечити максимальну ефективність у передачі електроенергії, що робить її незамінною в електротехніці. Багато електронних пристроїв, від смартфонів до комп'ютерів, містять цей метал у своїх внутрішніх компонентах.

Крім того, мідь має антибактеріальні властивості. Дослідження показують, що поверхня цього металу може знищувати до 99% бактерій через кілька годин контакту. Ця властивість робить мідь корисною в медичних установах та на виробництвах, де необхідно підтримувати чистоту та запобігати розповсюдженню інфекцій.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він підкреслив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів знаходяться на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також зазначив, що експорт металургійної продукції наразі обмежується українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.

Ціни на брухт міді в Україні в листопада

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 3 листопада 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 240 до 290 грн;

Вінницька область — від 220 до 260 грн;

Дніпропетровська область — від 215 до 255 грн;

Житомирська область — від 215 до 240 грн;

Закарпатська область — від 225 до 285 грн;

Запорізька область — від 225 до 280 грн;

Івано-Франківська область — від 220 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;

Львівська область — від 195 до 235 грн;

Миколаївська область — від 245 до 300 грн;

Одеська область — від 260 до 290 грн;

Полтавська область — від 255 до 280 грн;

Сумська область — від 235 до 260 грн;

Тернопільська область — від 225 до 250 грн;

Харківська область — від 265 до 320 грн;

Хмельницька область — від 250 до 290 грн;

Черкаська область — від 245 до 270 грн;

Чернівецька область — від 245 до 280 грн;

Чернігівська область — від 240 до 265 грн.

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