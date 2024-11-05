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Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

5 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 5 листопада 2024 року
Виробництво латуні. Фото: knowesg.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що має особливі властивості, завдяки яким вона стала популярним і досить дорогим матеріалом. Латунь широко використовується у машинобудуванні, електротехніці, сантехніці, ювелірній справі та інших галузях. У машинобудуванні латунь служить для виготовлення різних деталей і вузлів, а електротехніці — для контактів і роз'ємів. Крім того, латунь – екологічний сплав, придатний для перероблення та повторного використання, що дозволяє не лише знижувати навантаження на довкілля, а й заробляти непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту латуні в Україні станом на 5 листопада.

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Цікаві факти про латунь

Співвідношення міді та цинку в латуні може змінюватись для отримання різноманітних відтінків, а також для надання металу різних механічних, електричних, акустичних та хімічних властивостей. Цей матеріал схожий на бронзу, інший мідний сплав, де замість цинку використовується олово. Як у латуні, так і в бронзі можуть бути невеликі добавки інших елементів, таких як миш'як, свинець, фосфор, алюміній, марганець та кремній.

Латунь ділять на два основні типи, залежно від вмісту металів: жовту та червону. Жовта латунь містить приблизно 70% міді, тоді як у червоній міді понад 85%. Кожен із цих сплавів має унікальні властивості, придатні для різних цілей.

Жовта латунь відрізняється високою пластичністю, що робить її ідеальною для витяжки та формування. Червона латунь своєю чергою має високу міцність і стійкість до корозії при високих температурах, що дозволяє використовувати її в системах гарячого водопостачання.

Латунь стала популярним матеріалом для виготовлення духових музичних інструментів завдяки гарній оброблюваності, відносній корозійній стійкості та відмінним акустичним властивостям. З латуні робляться резонатори духових інструментів. Це довгі, вузькі трубки, що складені або загорнуті в спіраль для компактності.

Сьогодні переробляється близько 90% від усіх латунних сплавів. Оскільки латунь не має феромагнітних властивостей, її легко відокремити від брухту чорних металів за допомогою потужного магніту. Латунний брухт плавиться і перетворюється на заготовки, яким потім надають потрібну форму та розмір методом пресування.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів економіки України, включаючи металургію. Однак, на його думку, реальні інвестиції з-за кордону на відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак також наголосив, що для відродження металургійної галузі країни після завершення бойових дій буде потрібно фінансування на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 5 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 180 грн;

Вінницька область — від 135 до 175 грн;

Волинська область — від 135 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 140 до 185 грн;

Житомирська область — від 130 до 160 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 145 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 130 до 160 грн;

Миколаївська область — від 135 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 135 до 175 грн;

Рівненська область — від 145 до 170 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 155 до 185 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 145 до 175 грн;

Чернівецька область — від 140 до 160 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та золото.

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