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Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

6 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 6 ноября 2024 года
Слиток золота в руке. Фото: swissinfo.ch
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото — один из самых востребованных металлов в мире. Его ценят за привлекательный внешний вид, долговечность, стойкость к коррозии, а также редкость. Этот металл считается надежным активом, сохраняющим свою стоимость в условиях экономической нестабильности. Кроме того, золото всегда можно заложить и получить ссуду.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Интересные факты о золоте

Золото составляет лишь малую часть элементов во Вселенной. Редкость этого металла объясняется огромным количеством энергии, необходимой для его образования. Золото формируется в звездах, но только во взрывающихся гигантскими сверхновыми.

Золото — благородный металл. Оно относительно инертно и устойчиво к разрушению под воздействием воздуха, влаги или кислотных условий. В то время как большинство металлов растворяются под действием кислот, для растворения золота используется специальная смесь кислот, называемая "царской водкой".

Золото имеет множество применений, кроме своей экономической и символической ценности. Оно используется в электронике, электропроводке, стоматологии, медицине, радиационной защите и окраске стекла.

Большинство золотых украшений производится не из чистого золота. Количество золота в ожерелье или кольце измеряется по шкале карат. Чистое золото имеет 24 карата. Слитки, хранящиеся в Форт-Ноксе и других хранилищах по всему миру, считаются на 99,95 процента чистым, 24-каратным золотом.

Сам Форт-Нокс окружен железными стенами из бетона. Несмотря на защиту 20-тонных стальных дверей, в 1970-х годах ходили слухи о том, что золото в хранилище слитков США исчезло. Чтобы развеять эти опасения, директор Монетного двора США провел конгрессменов и журналистов через одну из комнат хранилища, где они увидели 8-футовые штабеля с 36 236 слитками золота.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой совершеннолетний житель Украины может воспользоваться услугами ломбардов для получения ссуды под залог золотых изделий или для их продажи. Однако цена золота в ломбарде обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку в ювелирных изделиях учитываются не только затраты на металл, но и стоимость работы мастера.

Ломбарды принимают украшения с драгоценными камнями, но при оценке учитывают исключительно вес золота. Качество изделия проверяется на месте, поэтому проба на украшении не является определяющим фактором.

В большинстве случаев ломбард принимает все золотые изделия, но есть исключения: золотые самородки, элементы зубных протезов, отходы драгоценных металлов, сусальное золото, ордена и медали, а также детали лабораторного оборудования и полуфабрикаты для ювелирных украшений.

Тем, кто планирует продать украшение, а не оставлять его под залог, рекомендуется заранее сообщить об этом для получения более выгодного предложения. Также полезно очистить изделия от загрязнений перед визитом в ломбард.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 614,48 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 603,64 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 578,34 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 191,59 грн/грамм.

375 проба: 1 341,88 грн/грамм.

500 проба: 1 789,17 грн/грамм.

583 проба: 2 086,17 грн/грамм.

585 проба: 2 093,33 грн/грамм.

750 проба: 2 683,76 грн/грамм.

900 проба: 3 220,51 грн/грамм.

916 проба: 3 277,76 грн/грамм.

958 проба: 3 428,05 грн/грамм.

999 проба: 3574,76 грн/грамм.

999,9 проба: 3577,98 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 152,5 грн/грамм.

375 проба: 1 329,73 грн/грамм.

500 проба: 1 767,18 грн/грамм.

583 проба: 2 232,57 грн/грамм.

585 проба: 2 245 грн/грамм.

750 проба: 2 839,99 грн/грамм.

900 проба: 3 466,09 грн/грамм.

916 проба: 3 470,30 грн/грамм.

958 проба: 3 720,61 грн/грамм.

999 проба: 3 800,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.

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