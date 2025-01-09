Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС - де дешевше світло

Порівняння цін на електроенергію в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на електроенергію в Україні залишаються одними з найнижчих серед європейських країн. Попри значні пошкодження, які зазнала генерація в Україні від російських обстрілів влада поки що стримує підвищення тарифів на світло для населення, але у 2025 році це може змінитись.

Новини.LIVE порівняли які тарифи на світло в Україні та скільки за електроенергію платять у європейських країнах.

Читайте також:

Тарифи на електроенергію в Україні та прогноз на 2025 рік

У 2024 році вартість електроенергії в Україні збільшилася майже на 64%. З 1 червня тариф для побутових споживачів піднявся з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Тариф є фіксованим та не залежить від обсягів споживання. Встановлена ​​ціна діятиме до 30 квітня 2025 року.

У Міністерстві енергетики пояснили, що утримувати низьку пільгову вартість електроенергії на рівні 2,64 грн/кВт-год стало неможливо. Цей тариф покривав лише третину реальної вартості електроенергії. Крім того, додаткові кошти необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, яка значно постраждала через руйнування, спричинені агресією Росії.

Проте тарифи на електроенергію можуть переглянути вже з 1 червня 2025 року. Таке припущення озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

За словами експерта, з червня наступного року уряд може підвищити тариф до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС

Для порівняння цін на електроенергію для побутових споживачів ми використали дані Євростату. Для спрощення порівняння ми перевели тариф на світло в Україні у євро.

Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС Країна Тарифи на електроенергію у євро Різниця Україна 0,10 - Австрія 0,27 +170% Бельгія 0,33 +230% Болгарія 0,11 +10% Греція 0,21 +110% Данія 0,37 +270% Естонія 0,23 +130% Ірландія 0,37 +270% Іспанія 0,24 +140% Італія 0,32 +220% Кіпр 0,32 +220% Латвія 0,25 +150% Литва 0,23 +130% Мальта 0,12 +20% Нідерланди 0,26 +160% Німеччина 0,39 +290% Польща 0,21 +110% Португалія 0,24 +140% Румунія 0,18 +80% Словаччина 0,18 +80% Угорщина 0,10 - Фінляндія 0,24 +140% Франція 0,27 +170% Хорватія 0,14 +40% Чехія 0,33 +230% Швеція 0,24 +140%

Як платять за електроенергію в країнах ЄС

Енергетична політика Європейського Союзу спрямована на збільшення частки відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідроенергія та інші. Використання цих джерел дозволяє скоротити залежність від викопного палива та зменшити викиди парникових газів.

Однак перехід до відновлюваної енергетики супроводжується викликами, включаючи нестабільність постачання, обумовлену мінливістю вироблення сонячної та вітрової енергії.

Зимовий період значно впливає на виробництво відновлюваної енергії та вартість електроенергії. Без сонячного світла панелі не функціонують, а без вітру вітряні турбіни залишаються нерухомі. Такі явища частіше трапляються взимку, коли попит на енергію для опалення зростає.

Через відсутність технологій зберігання великих обсягів електроенергії її доводиться використовувати відразу після вироблення. Раніше стабільність енергетичного ринку Європи була забезпечена використанням викопного палива та атомних електростанцій.

За даними Євростату, 2023 року відновлювані джерела стали провідними у виробництві електроенергії в ЄС, забезпечивши 44,7% загального обсягу. Це на 12% більше у порівнянні з 2022 роком. Атомна енергетика забезпечила майже 23% виробітку, а викопне паливо — 32%.

Ми писали, що деякі українці у 2025 році зможуть скористатися пільговим тарифом на електроенергію. Цей тариф буде доступний для побутових споживачів.

Також повідомлялося, що споживачі комунальних послуг можуть отримати знижку на електроенергію. Для цього потрібно встановити спеціальний двотарифний лічильник.