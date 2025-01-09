Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС arrow

Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

9 січня 2025 06:20
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС - де дешевше світло
Порівняння цін на електроенергію в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни на електроенергію в Україні залишаються одними з найнижчих серед європейських країн. Попри значні пошкодження, які зазнала генерація в Україні від російських обстрілів влада поки що стримує підвищення тарифів на світло для населення, але у 2025 році це може змінитись.

Новини.LIVE порівняли які тарифи на світло в Україні та скільки за електроенергію платять у європейських країнах.

Читайте також:

Тарифи на електроенергію в Україні та прогноз на 2025 рік

У 2024 році вартість електроенергії в Україні збільшилася майже на 64%. З 1 червня тариф для побутових споживачів піднявся з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Тариф є фіксованим та не залежить від обсягів споживання. Встановлена ​​ціна діятиме до 30 квітня 2025 року.

У Міністерстві енергетики пояснили, що утримувати низьку пільгову вартість електроенергії на рівні 2,64 грн/кВт-год стало неможливо. Цей тариф покривав лише третину реальної вартості електроенергії. Крім того, додаткові кошти необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, яка значно постраждала через руйнування, спричинені агресією Росії.

Проте тарифи на електроенергію можуть переглянути вже з 1 червня 2025 року. Таке припущення озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі  Ранок.LIVE.

За словами експерта, з червня наступного року уряд може підвищити тариф до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС

Для порівняння цін на електроенергію для побутових споживачів ми використали дані Євростату. Для спрощення порівняння ми перевели тариф на світло в Україні у євро.

Скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС
Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

 

Порівняння тарифів на електроенергію в Україні та ЄС
Країна Тарифи на електроенергію у євро Різниця
Україна 0,10 -
Австрія 0,27 +170%
Бельгія 0,33 +230%
Болгарія 0,11 +10%
Греція 0,21 +110%
Данія 0,37 +270%
Естонія 0,23 +130%
Ірландія 0,37 +270%
Іспанія 0,24 +140%
Італія 0,32 +220%
Кіпр 0,32 +220%
Латвія 0,25 +150%
Литва 0,23 +130%
Мальта 0,12 +20%
Нідерланди 0,26 +160%
Німеччина 0,39 +290%
Польща 0,21 +110%
Португалія 0,24 +140%
Румунія 0,18 +80%
Словаччина 0,18 +80%
Угорщина 0,10 -
Фінляндія 0,24 +140%
Франція 0,27 +170%
Хорватія 0,14 +40%
Чехія 0,33 +230%
Швеція 0,24 +140%

Як платять за електроенергію в країнах ЄС

Енергетична політика Європейського Союзу спрямована на збільшення частки відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідроенергія та інші. Використання цих джерел дозволяє скоротити залежність від викопного палива та зменшити викиди парникових газів.

Однак перехід до відновлюваної енергетики супроводжується викликами, включаючи нестабільність постачання, обумовлену мінливістю вироблення сонячної та вітрової енергії.

Зимовий період значно впливає на виробництво відновлюваної енергії та вартість електроенергії. Без сонячного світла панелі не функціонують, а без вітру вітряні турбіни залишаються нерухомі. Такі явища частіше трапляються взимку, коли попит на енергію для опалення зростає.

Через відсутність технологій зберігання великих обсягів електроенергії її доводиться використовувати відразу після вироблення. Раніше стабільність енергетичного ринку Європи була забезпечена використанням викопного палива та атомних електростанцій.

За даними Євростату, 2023 року відновлювані джерела стали провідними у виробництві електроенергії в ЄС, забезпечивши 44,7% загального обсягу. Це на 12% більше у порівнянні з 2022 роком. Атомна енергетика забезпечила майже 23% виробітку, а викопне паливо — 32%.

Ми писали, що деякі українці у 2025 році зможуть скористатися пільговим тарифом на електроенергію. Цей тариф буде доступний для побутових споживачів.

Також повідомлялося, що споживачі комунальних послуг можуть отримати знижку на електроенергію. Для цього потрібно встановити спеціальний двотарифний лічильник.

тарифи комунальні послуги Європа ціни в Україні Електрика

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

06:33 Радник Трампа сказав, чому Гренландія важлива для США

06:30 В Україні почали рости ціни на ячмінь — скільки коштують зернові

06:30 Чи мобілізують з анемією — хвороби крові й відстрочка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

06:10 Індексація пенсій — як і в кого зміняться виплати у березні

06:02 Погляд у минуле — ШІ показав, як зводили піраміди Гізи

06:01 Розрахунок у касі Ощадбанку — кого чекає додаткова перевірка

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

06:33 Радник Трампа сказав, чому Гренландія важлива для США

06:30 В Україні почали рости ціни на ячмінь — скільки коштують зернові

06:30 Чи мобілізують з анемією — хвороби крові й відстрочка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

06:10 Індексація пенсій — як і в кого зміняться виплати у березні

06:02 Погляд у минуле — ШІ показав, як зводили піраміди Гізи

06:01 Розрахунок у касі Ощадбанку — кого чекає додаткова перевірка

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла