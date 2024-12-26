Пільги в Україні — хто отримає знижку на оплату електроенергії

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці отримають право на пільговий тариф на електричну енергію у 2025 році. Ним зможуть скористатися побутові споживачі.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Читайте також:

Детальніше про пільги на електроенергію

Як зазначив Мельничук, передбачається встановлення за певних умов пільгової фіксованої вартості електричної енергії для побутових споживачів. Йдеться про тих громадян, які:

проживають в багатоквартирних будинках;

будинки не газифіковані природним газом.

Водночас, пільгові ціни встановлять за умови дотримання таких вимог:

якщо в оселі відсутні/не функціонують системи централізованого теплопостачання;

якщо нема систем автономного теплопостачання, що працюють за рахунок будь-яких видів енергоносіїв, за винятком електрики.

Нові ціни на електрику у 2025-му

Як розповів раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, з 1 червня 2025 року в Україні можуть підвищити ціни на електричну енергію до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — повідомив він.

Надалі тарифи продовжать переглядати: упродовж двох-трьох років ціна може сягнути позначки 9 грн/кВт-год.

На підвищенні тарифів наполягає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який очікує вирівнювання цін з ринковими.

Раніше ми писали, що 1 січня наступного року будуть діяти базові тарифи на електроенергію. Йдеться про ціну у 4,32 гривні за кіловат-годину до кінця опалювального сезону.

Також повідомлялося, що до кінця квітня власники житла з електроопаленням матимуть право платити менше за умови місячного споживання, що не перевищує 2 тисячі кВт-год. Ціна становить 2,64 грн за кВт-год.