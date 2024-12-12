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Українці можуть заощадити понад 400 грн на електриці

12 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на електроенергію — як родині заощадити 430 грн
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні суттєво зросла вартість електроенергії за останні два роки, лише цьогоріч — на 63,6%. Однак споживачі комунальних послуг можуть заощадити на оплаті рахунків.

Про це пише видання Oboz.ua.

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Щоб отримати чималу знижку на електроенергію, достатньо звернутися до компаній-постачальників та встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Завдяки такому приладу використана вночі електрика обійдеться значно дешевше.

Зараз діє тариф у 4,32 грн/кВт-год, а нічний буде становити 2,16 грн/кВт-год. 

Відповідні лічильники мають два режими обліку залежно від часу доби:

  • уночі з 23:00 до 7:00 працює пільговий тариф;
  • вдень з 7:00 до 23:00 — вартість електроенергії буде звичайна.

Тобто, якщо витрачати енергію вночі (включати бойлер, пральну та посудомийну машини, хлібопічку та інші прилади), то можна платити нічний тариф у 2,16 грн.

Якщо взяти родину із трьох осіб, у квартирі яких є електроплита та бойлер, за умови споживання 300 кВт-годину електроенергії на місяць, то за денним тарифом у 4,32 грн платитиме 1296 грн, а з нічним — 864 грн (менше на майже 430 грн).

Як відомо, з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових споживачів підвищили з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Необхідність підвищення тарифу пояснили тим, що Росія поруйнувала енергоінфраструктуру України, тому були потрібні кошти на ремонти.

Нагадаємо, в Україні підвищились тарифи на комунальні послуги за рік на 18,7%. Найбільше зросла у ціні електроенергія.

Також ми писали, що знову можуть перерахувати плату за доставку газу. Під час майбутнього перерахунку візьмуть за основу новий період  — за 2023/2024.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія ціни

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