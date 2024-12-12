Ціни на електроенергію — як родині заощадити 430 грн

Українці можуть заощадити понад 400 грн на електриці
В Україні суттєво зросла вартість електроенергії за останні два роки, лише цьогоріч — на 63,6%. Однак споживачі комунальних послуг можуть заощадити на оплаті рахунків.
Про це пише видання Oboz.ua.
Як платити за електрику менше на 400 грн
Щоб отримати чималу знижку на електроенергію, достатньо звернутися до компаній-постачальників та встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Завдяки такому приладу використана вночі електрика обійдеться значно дешевше.
Зараз діє тариф у 4,32 грн/кВт-год, а нічний буде становити 2,16 грн/кВт-год.
Відповідні лічильники мають два режими обліку залежно від часу доби:
- уночі з 23:00 до 7:00 працює пільговий тариф;
- вдень з 7:00 до 23:00 — вартість електроенергії буде звичайна.
Тобто, якщо витрачати енергію вночі (включати бойлер, пральну та посудомийну машини, хлібопічку та інші прилади), то можна платити нічний тариф у 2,16 грн.
Якщо взяти родину із трьох осіб, у квартирі яких є електроплита та бойлер, за умови споживання 300 кВт-годину електроенергії на місяць, то за денним тарифом у 4,32 грн платитиме 1296 грн, а з нічним — 864 грн (менше на майже 430 грн).
Як відомо, з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових споживачів підвищили з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Необхідність підвищення тарифу пояснили тим, що Росія поруйнувала енергоінфраструктуру України, тому були потрібні кошти на ремонти.
Нагадаємо, в Україні підвищились тарифи на комунальні послуги за рік на 18,7%. Найбільше зросла у ціні електроенергія.
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