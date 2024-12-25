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Ціни на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з Нового року

25 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи електроенергію — яка буде ціна 1 кВт-год з Нового року
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році електроенергія в Україні подорожчала на майже 64%. Відомо, скільки буде коштувати 1 кВт-год з 1 січня 2025 року та хто зможе зменшити навантаження на свій гаманець.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані уряду.

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Тарифи на електроенергію з Нового року

Як зазначається, з 1 січня 2025 року тариф на електроенергію в країні залишиться на рівні цього року. Йдеться про 4,32 гривні за кВт-год. В уряді обіцяють не переглядати ціну щонайменше до завершення поточного опалювального сезону.

Відповідно до постанови № 632, встановлено єдиний тариф на електричну енергію. Він охоплює такі категорії:

  • домогосподарства/колективних побутових споживачів без електроопалення;
  • домогосподарства/споживачів із системою електроопалення із 1 червня по 30 вересня;
  • гуртожитки/інші об’єкти, які користуються побутовими тарифами.

Хто платитиме менше за світло

До 30 квітня власникам житла з електроопаленням надається право сплачувати менше у разі місячного споживання, що не перевищує 2 тис. кВт-год. Знижений тариф дорівнює 2,64 грн за кВт-год. В разі перевищення ліміту вартість зросте до 4,32 грн за кВт-год.

Також надалі діятиме спеціальний тариф з 23:00 до 7:00. За використану у цей період електроенергію побутовим споживачам енергія коштує 50% від тарифу.

Нагадаємо, хоч в країні подорожчала електроенергія за рік на 63,6%, проте деякі споживачі можуть заощадити на оплаті рахунків. Менше можна платити щомісяця на 400 грн.

Раніше ми писали, що у 2025 році українці, яким надають субсидії, мають подбати про збереження фіндопомоги. Так, можливі проблеми, якщо хтось з членів домогосподарства виїхав за кордон.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія світло

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