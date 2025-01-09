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Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

9 января 2025 06:20
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сравнение тарифов на электроэнергию в Украине и ЕС - где дешевле свет
Сравнение цен на электроэнергию в Украине и странах ЕС. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на электроэнергию в Украине остаются одними из самых низких среди европейских стран. Несмотря на значительные повреждения, которые понесла генерация в Украине от российских обстрелов власть пока сдерживает повышение тарифов на свет для населения, но в 2025 году это может измениться.

Новини.LIVE сравнили какие тарифы на свет в Украине и сколько за электроэнергию платят в европейских странах.

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В 2024 году стоимость электроэнергии в Украине увеличилась почти на 64%. С 1 июня тариф для бытовых потребителей поднялся с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Тариф является фиксированным и не зависит от объемов потребления. Установленная цена будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В Министерстве энергетики объяснили, что удерживать низкую льготную стоимость электроэнергии на уровне 2,64 грн/кВт-ч стало невозможно. Этот тариф покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии. Кроме того, дополнительные средства необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры, которая значительно пострадала из-за разрушений, вызванных агрессией России.

Впрочем, тарифы на электроэнергию могут пересмотреть уже с 1 июня 2025 года. Такое предположение озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

По словам эксперта, с июня следующего года правительство может повысить тариф до 6,64 грн/кВт-ч.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Сравнение тарифов на электроэнергию в Украине и ЕС

Для сравнения цен на электроэнергию для бытовых потребителей мы использовали данные Евростата. Для упрощения сравнения мы перевели тариф на свет в Украине в евро.

Сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС
Сравнение тарифов на электроэнергию в Украине и ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

 

Сравнение тарифов на электроэнергию в Украине и ЕС
Страна Тарифы на электроэнергию в евро Разница
Украина 0,10 -
Австрия 0,27 +170%
Бельгия 0,33 +230%
Болгария 0,11 +10%
Греция 0,21 +110%
Дания 0,37 +270%
Эстония 0,23 +130%
Ирландия 0,37 +270%
Испания 0,24 +140%
Италия 0,32 +220%
Кипр 0,32 +220%
Латвия 0,25 +150%
Литва 0,23 +130%
Мальта 0,12 +20%
Нидерланды 0,26 +160%
Германия 0,39 +290%
Польша 0,21 +110%
Португалия 0,24 +140%
Румыния 0,18 +80%
Словакия 0,18 +80%
Венгрия 0,10 -
Финляндия 0,24 +140%
Франция 0,27 +170%
Хорватия 0,14 +40%
Чехия 0,33 +230%
Швеция 0,24 +140%

Как платят за электроэнергию в странах ЕС

Энергетическая политика Европейского Союза направлена на увеличение доли возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая, гидроэнергия и другие. Использование этих источников позволяет сократить зависимость от ископаемого топлива и уменьшить выбросы парниковых газов.

Однако переход к возобновляемой энергетике сопровождается вызовами, включая нестабильность поставок, обусловленную изменчивостью выработки солнечной и ветровой энергии.

Зимний период значительно влияет на производство возобновляемой энергии и стоимость электроэнергии. Без солнечного света панели не функционируют, а без ветра ветряные турбины остаются неподвижны. Такие явления чаще случаются зимой, когда спрос на энергию для отопления растет.

Из-за отсутствия технологий хранения больших объемов электроэнергии ее приходится использовать сразу после выработки. Ранее стабильность энергетического рынка Европы была обеспечена использованием ископаемого топлива и атомных электростанций.

По данным Евростата, в 2023 году возобновляемые источники стали ведущими в производстве электроэнергии в ЕС, обеспечив 44,7% общего объема. Это на 12% больше по сравнению с 2022 годом. Атомная энергетика обеспечила почти 23% выработки, а ископаемое топливо — 32%.

Мы писали, что некоторые украинцы в 2025 году смогут воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию. Этот тариф будет доступен для бытовых потребителей.

Также сообщалось, что потребители коммунальных услуг могут получить скидку на электроэнергию. Для этого нужно установить специальный двухтарифный счетчик.

тарифы коммунальные услуги Европа цены в Украине Электричество

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