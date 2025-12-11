Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зняти готівку без картки — які ліміти у ПриватБанку

Зняти готівку без картки — які ліміти у ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 07:01
Зняти готівку без картки в ПриватБанку — що з лімітами у грудні 2025 року
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни з Росією державний ПриватБанк, як і інші фінансові установи, обмежив зняття готівкових грошей. Ліміти продовжують діяти й у 2025 році.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати клієнтам ПриватБанку про ліміти на отримання грошей за послугою "Зняти без картки". 

Реклама
Читайте також:

Що за послуга "Зняти без картки" у ПриватБанку 

Фінустанова дозволяє клієнтам знімати гроші у банкоматі через мобільний телефон, тобто людині не обов'язково мати при собі пластикову картку. Скористатися послугою та забрати гроші, за інформацією на сайті банку, можна:

  • у банкоматі,
  • у ресайклінговому банкоматі;
  • в касі ПриватБанку.

При цьому не варто забувати, що банк дозволяє знімати лише певну суму грошей. До всього, на послугу "Зняти без картки" банк встановив й інші обмеження.

Ліміти на зняття готівки за послугою "Зняти без картки"

Якщо ви вперше замовляєте подібну послугу, тоді вам вдасться отримати не більше чотирьох тисяч гривень на добу (загалом або за одну транзакцію). Якщо ж потрібна більша сума — доведеться зачекати добу (24 години). 

Надалі ліміт на зняття готівки зросте до 20 тисяч гривень на добу. Знімати без картки можна буде так само по 4 тисячі гривень, однак зміниться максимально дозволена кількість операцій.

Це означає, після першого зняття 4 тисяч гривень вам не потрібно буде чекати ще добу, щоб знов отримати гроші, адже загалом ви зможете виконати 5 таких операцій на добу.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що в банкоматах ПриватБанку теж діють обмеження, а саме:

  • до 20 тисяч гривень кожні 3 години та 100 тисяч гривень на добу з картки ПриватБанку;
  • до 20 тисяч гривень кожні 3 години з картки іншого банку. 

Також банк дозволяє власникам будь-яких банківських карток у касах своїх відділень. Та діятимуть такі ліміти:

  • якщо клієнт ПриватБанку знімає гроші з рахунку (картки) — до 100 тисяч гривень на добу;
  • якщо потрібна операція з картки іншого банку — 20 тисяч грн за одну операцію й таку ж суму — на добу.

Для забезпечення наявності готівки у відділенні великі суми краще замовляти заздалегідь у Приват24 або телефоном 3700.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази для деяких своїх клієнтів. Нові умови діятимуть до кінця січня 2026 року. Також ми писали, що у ПриватБанку є програма зі знижками на медичні послуги. Відомо, хто саме нею може скористатися. 

ПриватБанк гроші готівка війна в Україні ліміти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації