Зняти готівку без картки в ПриватБанку — що з лімітами у грудні 2025 року

Під час повномасштабної війни з Росією державний ПриватБанк, як і інші фінансові установи, обмежив зняття готівкових грошей. Ліміти продовжують діяти й у 2025 році.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати клієнтам ПриватБанку про ліміти на отримання грошей за послугою "Зняти без картки".

Що за послуга "Зняти без картки" у ПриватБанку

Фінустанова дозволяє клієнтам знімати гроші у банкоматі через мобільний телефон, тобто людині не обов'язково мати при собі пластикову картку. Скористатися послугою та забрати гроші, за інформацією на сайті банку, можна:

у банкоматі,

у ресайклінговому банкоматі;

в касі ПриватБанку.

При цьому не варто забувати, що банк дозволяє знімати лише певну суму грошей. До всього, на послугу "Зняти без картки" банк встановив й інші обмеження.

Ліміти на зняття готівки за послугою "Зняти без картки"

Якщо ви вперше замовляєте подібну послугу, тоді вам вдасться отримати не більше чотирьох тисяч гривень на добу (загалом або за одну транзакцію). Якщо ж потрібна більша сума — доведеться зачекати добу (24 години).

Надалі ліміт на зняття готівки зросте до 20 тисяч гривень на добу. Знімати без картки можна буде так само по 4 тисячі гривень, однак зміниться максимально дозволена кількість операцій.

Це означає, після першого зняття 4 тисяч гривень вам не потрібно буде чекати ще добу, щоб знов отримати гроші, адже загалом ви зможете виконати 5 таких операцій на добу.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що в банкоматах ПриватБанку теж діють обмеження, а саме:

до 20 тисяч гривень кожні 3 години та 100 тисяч гривень на добу з картки ПриватБанку;

до 20 тисяч гривень кожні 3 години з картки іншого банку.

Також банк дозволяє власникам будь-яких банківських карток у касах своїх відділень. Та діятимуть такі ліміти:

якщо клієнт ПриватБанку знімає гроші з рахунку (картки) — до 100 тисяч гривень на добу;

якщо потрібна операція з картки іншого банку — 20 тисяч грн за одну операцію й таку ж суму — на добу.

Для забезпечення наявності готівки у відділенні великі суми краще замовляти заздалегідь у Приват24 або телефоном 3700.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази для деяких своїх клієнтів. Нові умови діятимуть до кінця січня 2026 року. Також ми писали, що у ПриватБанку є програма зі знижками на медичні послуги. Відомо, хто саме нею може скористатися.