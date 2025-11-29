Скільки готівки можна зняти в банкоматі ПриватБанку — актуальні ліміти

Банкомат ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році ліміт на зняття готівки в Україні становить 100 000 грн на день для зняття готівки з рахунку. Проте банки можуть встановлювати свої обмеження на зняття грошей в банкоматах чи касах.

Ліміти на зняття готівки в банкоматах ПриватБанку

Згідно з інформацією на сайті фінансової установи, станом на листопад 2025 року, для зняття готівки в банкоматах встановлені такі обмеження:

до 20 000 грн кожні 3 години та 100 000 гривень на добу з картки ПриватБанку;

до 20 000 грн кожні 3 години з картки іншого банку;

послуга "Зняти без картки": перше зняття — до 4 000 грн, далі — до 20 000 грн на добу (не більше 5 операцій за 24 години).

Де ще, крім банкоматів, можна зняти готівку

Власники карток будь-яких банків можуть знімати гроші в касах відділень ПриватБанку. При цьому діють такі ліміти:

з рахунку (картки) клієнта ПриватБанку — до 100 000 грн на добу;

з картки іншого банку — 20 000 грн за одну операцію й таку ж суму — на добу.

Для забезпечення наявності готівки у відділенні великі суми краще замовляти заздалегідь у Приват24 або телефоном 3700.

У відділеннях банку, розташованих на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором, видача іноземної валюти здійснюється в межах залишку на рахунку за умови наявності готівки в касі. Дозвіл на видачу коштів дає керівник відділення банку залежно від ситуації на момент видачі.

Зняти готівку (до 6 000 грн) також можна під час оплати товару:

у мережах продовольчих супермаркетів та магазинів "АТБ", "Сільпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!", "Сім23" (до 2 000 грн), NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн);

на АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" (до 500 грн), "Укрнафта" (до 5 000 грн);

в аптеках "Біла ромашка".

Клієнтам ПриватБанку за кордоном можна знімати до 12 500 грн (в еквіваленті) на день з гривневих та до 100 000 грн (в еквіваленті) на день з валютних карток. Комісія за зняття становитиме 2% від суми.

