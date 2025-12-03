Відео
Старі картки ПриватБанку — клієнтам назвали одну проблему

Старі картки ПриватБанку — клієнтам назвали одну проблему

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:01
Термін дії старих кар ПриватБанку — клієнтам вказали на один важливий нюанс
Картка ПриватБанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" поінформували, чи потрібна заміна деяким старим пластиковим картам. Також там уточнили важливі деталі та нагадали, як замовити доставку карти за необхідності.

Про це повідомляється в коментарях на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що робити клієнтам ПриватБанку зі старими картами

Із запитанням, чи необхідно замінювати карти із завершеним терміном дії, звертаються до банку самі клієнти у соцмережі. Один з громадян зауважив, що, попри дедлайн дії старої карти, вона продовжує функціонувати.

"У мене питання: маю картку Універсальну, її термін до 11/25. Але досі наче працює. Мені потрібно її міняти, або якісь інші дії робити, чи просто користуватися як звичайно?", — йдеться у зверненні. 

Як зазначив представник банку, терміни дії всіх карт ПриватБанку автоматично продовжені на період воєнного стану в Україні. З огляду на це, їх можна використовувати без перевипуску, однак є один важливий нюанс. Вони не скрізь будуть функціональні, зокрема, розрахуватися онлайн у мережі ними вже не вдасться.

"Картку поки що можна не міняти, але оплати за нею в інтернеті працювати не будуть. Тому краще оформити цифрову картку у Приват24", — пояснили у банку.

У фінустанові зауважили, що громадяни можуть замовити пластиковий аналог карти з доставкою через мобільний застосунок. До кінця року відповідна послуга буде безкоштовною.

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: ПриватБанку у Fb

Як замовити карту ПриватБанку онлайн

Клієнти фінустанови можуть перевипустити карту у системі "Приват24" за лічені хвилини. Для цього необхідно:

  • зайти у застосунок;
  • обрати меню "Гаманець";
  • знайти необхідну карту для перевипуску;
  • зазначити адресу відділення;
  • обрати пункт "Замовити картку".

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запустив нову опцію на основі штучного інтелекту для бізнес-клієнтів. Вона вже доступна у застосунку. 

Ще ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати кешбек до 15 тис. грн за деякі міжнародні перекази. Відомо, хто саме матиме право на бонуси.  

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
