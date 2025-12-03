Термін дії старих кар ПриватБанку — клієнтам вказали на один важливий нюанс

Картка ПриватБанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" поінформували, чи потрібна заміна деяким старим пластиковим картам. Також там уточнили важливі деталі та нагадали, як замовити доставку карти за необхідності.

Про це повідомляється в коментарях на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.

Що робити клієнтам ПриватБанку зі старими картами

Із запитанням, чи необхідно замінювати карти із завершеним терміном дії, звертаються до банку самі клієнти у соцмережі. Один з громадян зауважив, що, попри дедлайн дії старої карти, вона продовжує функціонувати.

"У мене питання: маю картку Універсальну, її термін до 11/25. Але досі наче працює. Мені потрібно її міняти, або якісь інші дії робити, чи просто користуватися як звичайно?", — йдеться у зверненні.

Як зазначив представник банку, терміни дії всіх карт ПриватБанку автоматично продовжені на період воєнного стану в Україні. З огляду на це, їх можна використовувати без перевипуску, однак є один важливий нюанс. Вони не скрізь будуть функціональні, зокрема, розрахуватися онлайн у мережі ними вже не вдасться.

"Картку поки що можна не міняти, але оплати за нею в інтернеті працювати не будуть. Тому краще оформити цифрову картку у Приват24", — пояснили у банку.

У фінустанові зауважили, що громадяни можуть замовити пластиковий аналог карти з доставкою через мобільний застосунок. До кінця року відповідна послуга буде безкоштовною.

Скриншот. Джерело: ПриватБанку у Fb

Як замовити карту ПриватБанку онлайн

Клієнти фінустанови можуть перевипустити карту у системі "Приват24" за лічені хвилини. Для цього необхідно:

зайти у застосунок;

обрати меню "Гаманець";

знайти необхідну карту для перевипуску;

зазначити адресу відділення;

обрати пункт "Замовити картку".

