Термін дії старих кар ПриватБанку — клієнтам вказали на один важливий нюанс

Старі картки ПриватБанку — клієнтам назвали одну проблему
У державному "ПриватБанку" поінформували, чи потрібна заміна деяким старим пластиковим картам. Також там уточнили важливі деталі та нагадали, як замовити доставку карти за необхідності.
Про це повідомляється в коментарях на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.
Що робити клієнтам ПриватБанку зі старими картами
Із запитанням, чи необхідно замінювати карти із завершеним терміном дії, звертаються до банку самі клієнти у соцмережі. Один з громадян зауважив, що, попри дедлайн дії старої карти, вона продовжує функціонувати.
"У мене питання: маю картку Універсальну, її термін до 11/25. Але досі наче працює. Мені потрібно її міняти, або якісь інші дії робити, чи просто користуватися як звичайно?", — йдеться у зверненні.
Як зазначив представник банку, терміни дії всіх карт ПриватБанку автоматично продовжені на період воєнного стану в Україні. З огляду на це, їх можна використовувати без перевипуску, однак є один важливий нюанс. Вони не скрізь будуть функціональні, зокрема, розрахуватися онлайн у мережі ними вже не вдасться.
"Картку поки що можна не міняти, але оплати за нею в інтернеті працювати не будуть. Тому краще оформити цифрову картку у Приват24", — пояснили у банку.
У фінустанові зауважили, що громадяни можуть замовити пластиковий аналог карти з доставкою через мобільний застосунок. До кінця року відповідна послуга буде безкоштовною.
Як замовити карту ПриватБанку онлайн
Клієнти фінустанови можуть перевипустити карту у системі "Приват24" за лічені хвилини. Для цього необхідно:
- зайти у застосунок;
- обрати меню "Гаманець";
- знайти необхідну карту для перевипуску;
- зазначити адресу відділення;
- обрати пункт "Замовити картку".
