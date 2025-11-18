ПриватБанк дозволив здійснювати деякі перекази за зниженими цінами — всі подробиці

Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

У клієнтів державного "ПриватБанку" є можливість здійснювати деякі міжнародні перекази за зниженими цінами до кінця січня 2026 року. У фінустанові пояснили, хто отримає право платити менше.

Про це інформує пресцентр державного банку.

Детальніше про перекази за зниженими цінами у ПриватБанку

За інформацією банку, скористатися зниженим тарифом можна під час здійснення міжнародних переказів з картою Mastercard у застосунку чи на порталі "Приват24". Комісія діятиме на такому рівні:

1% — за перерахування коштів з іноземної карти Mastercard на карту Mastercard від ПриватБанку (раніше становила 1,5%);

1% (щонайменше 50 грн) — з валютної карти Mastercard від банку на закордонну карту Mastercard (до цього було 2%).

"Залишайтеся поруч із близькими, де б вони не були, завдяки зручним переказам за зниженим тарифом", — повідомляють у банку.

Як здійснити переказ у Приват24

Надіслати переказ із закордонної карти Mastercard на карту Mastercard від ПриватБанку можна швидко та безпечно у застосунку чи на порталі банку. Для цього необхідно виконати кілька кроків:

Зайти в акаунт "Приват24" Обрати опцію "Переказати" У розділі "З картки" ввести реквізити карти Mastercard закордонної фінустанови, з якої треба зробити переказ У пункті "Отримувач" вказати карту Mastercard від ПриватБанку Внести інформацію про суму переказу та натиснути "Продовжити".

Для того, щоб не вводити щоразу дані іноземної карти Mastercard, можна додати її до гаманця в застосунку.

У банку додали, що надсилати перекази можна тільки з валютної карти Mastercard від ПриватБанку. Щодо сум, то вони повинні бути в діапазоні:

мінімально — 10 доларів (в еквіваленті);

максимально — 29,9 тис. грн (в еквіваленті).

Загальна сума переказів на закордонні карти Mastercard у "Приват24" не повинна перевищувати 100 тис. грн (в еквіваленті) на одного клієнта за місяць.

