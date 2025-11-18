Відео
Дата публікації: 18 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:44
ПриватБанк дозволив здійснювати деякі перекази за зниженими цінами — всі подробиці
Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

У клієнтів державного "ПриватБанку" є можливість здійснювати деякі міжнародні перекази за зниженими цінами до кінця січня 2026 року. У фінустанові пояснили, хто отримає право платити менше.  

Про це інформує пресцентр державного банку. 

Читайте також:

Детальніше про перекази за зниженими цінами у ПриватБанку

За інформацією банку, скористатися зниженим тарифом можна під час здійснення міжнародних переказів з картою Mastercard у застосунку чи на порталі "Приват24". Комісія діятиме на такому рівні:

  • 1% — за перерахування коштів з іноземної карти Mastercard на карту Mastercard від ПриватБанку (раніше становила 1,5%);
  • 1% (щонайменше 50 грн) — з валютної карти Mastercard від банку на закордонну карту Mastercard (до цього було 2%).

"Залишайтеся поруч із близькими, де б вони не були, завдяки зручним переказам за зниженим тарифом", — повідомляють у банку.

Як здійснити переказ у Приват24 

Надіслати переказ із закордонної карти Mastercard на карту Mastercard від ПриватБанку можна швидко та безпечно у застосунку чи на порталі банку. Для цього необхідно виконати кілька кроків:

  1. Зайти в акаунт "Приват24"
  2. Обрати опцію "Переказати"
  3. У розділі "З картки" ввести реквізити карти Mastercard закордонної фінустанови, з якої треба зробити переказ
  4. У пункті "Отримувач" вказати карту Mastercard від ПриватБанку
  5. Внести інформацію про суму переказу та натиснути "Продовжити".

Для того, щоб не вводити щоразу дані іноземної карти Mastercard, можна додати її до гаманця в застосунку.

У банку додали, що надсилати перекази можна тільки з валютної карти Mastercard від ПриватБанку. Щодо сум, то вони повинні бути в діапазоні:

  • мінімально — 10 доларів (в еквіваленті);
  • максимально — 29,9 тис. грн (в еквіваленті).

Загальна сума переказів на закордонні карти Mastercard у "Приват24" не повинна перевищувати 100 тис. грн (в еквіваленті) на одного клієнта за місяць.

Раніше ми писали, що ПриватБанк розширив сервіси для клієнтів. Тепер розрахунки можна буде приймати в Instagram чи Telegram автоматично. 

Також ми розповідали, як отримати в ПриватБанку кешбек до 15 тис. грн. Такі суми можуть повернути за деякі міжнародні перекази.    

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
