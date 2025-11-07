Відео
Знижки на медобстеження — хто з клієнтів ПриватБанку отримає

Дата публікації: 7 листопада 2025 07:01
Оновлено: 16:19
ПриватБанк надасть клієнтам знижку у 30% на медобстеження — умови
Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати знижку у 30% на медичні послуги однієї з клінік. Скористатися такою можливістю зможуть власники деяких карток до кінця січня 2026 року.

Про це інформує пресслужба державного банку. 

Читайте також:

Що варто знати про знижки на медобстеження від ПриватБанку

Як зазначається, долучитися до нової пропозиції ПриватБанку, що передбачає надання знижок на медпослуги у клініці Synevo, зможуть повнолітні клієнти, які є власниками преміальних карт:

  • Mastercard World Black Edition;
  • Mastercard World Elite.

У фінустанові розповіли, що участь в акції гарантує надання знижки у 30% на пакет № 310 "Щорічний контроль показників здоров’я + звіт з описом лабораторних показників" (код послуги 1758).

Посилання для замовлення акційного пакета аналізів можна отримати у застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

  • зайти у пропозицію від Synevo в "Привіт";
  • перейти за посиланням із пропозиції. 

У разі відсутності опції для отримання посилання варто звернутися до Premium-підтримки або персонального банкіра.

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як стати учасником акції від ПриватБанку

Всі, хто бажає взяти участь в акції з надання знижки у 30% на пакет "Щорічний контроль показників здоров’я", мають зробити кілька кроків. Для цього у застосунку необхідно:

  1. У пропозиції в "Привіт" перейти за посиланням на сайт Synevo.ua.
  2. Здійснити оформлення онлайн-замовлення на сайті на пакет № 310 "Щорічний контроль показників здоров’я".
  3. Розрахуватися за пакет аналізів преміальною карткою World Black Edition/World Elite.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку іноді складно забрати гроші із заблокованих карт. Одна з категорій громадян не може вивести кошти на рахунок іншого банку. 

Також ми розповідали, як у ПриватБанку уникнути проблем під час процедури з актуалізації даних. У фінустанові уточнили, що інформацію можна подати особисто.  

ПриватБанк гроші банки банківські рахунки знижки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
