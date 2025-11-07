ПриватБанк надасть клієнтам знижку у 30% на медобстеження — умови

Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати знижку у 30% на медичні послуги однієї з клінік. Скористатися такою можливістю зможуть власники деяких карток до кінця січня 2026 року.

Про це інформує пресслужба державного банку.

Що варто знати про знижки на медобстеження від ПриватБанку

Як зазначається, долучитися до нової пропозиції ПриватБанку, що передбачає надання знижок на медпослуги у клініці Synevo, зможуть повнолітні клієнти, які є власниками преміальних карт:

Mastercard World Black Edition;

Mastercard World Elite.

У фінустанові розповіли, що участь в акції гарантує надання знижки у 30% на пакет № 310 "Щорічний контроль показників здоров’я + звіт з описом лабораторних показників" (код послуги 1758).

Посилання для замовлення акційного пакета аналізів можна отримати у застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

зайти у пропозицію від Synevo в "Привіт";

перейти за посиланням із пропозиції.

У разі відсутності опції для отримання посилання варто звернутися до Premium-підтримки або персонального банкіра.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як стати учасником акції від ПриватБанку

Всі, хто бажає взяти участь в акції з надання знижки у 30% на пакет "Щорічний контроль показників здоров’я", мають зробити кілька кроків. Для цього у застосунку необхідно:

У пропозиції в "Привіт" перейти за посиланням на сайт Synevo.ua. Здійснити оформлення онлайн-замовлення на сайті на пакет № 310 "Щорічний контроль показників здоров’я". Розрахуватися за пакет аналізів преміальною карткою World Black Edition/World Elite.

