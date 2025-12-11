Снять наличные без карты в ПриватБанке — что с лимитами в декабре 2025 года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны с Россией государственный ПриватБанк, как и другие финансовые учреждения, ограничил снятие наличных денег. Лимиты продолжают действовать и в 2025 году.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать клиентам ПриватБанка о лимитах на получение денег по услуге "Снять без карты".

Реклама

Читайте также:

Что за услуга "Снять без карты" в ПриватБанке

Финучреждение позволяет клиентам снимать деньги в банкомате через мобильный телефон, то есть человеку не обязательно иметь при себе пластиковую карту. Воспользоваться услугой и забрать деньги, по информации на сайте банка, можно:

в банкомате,

в ресайклинговом банкомате;

в кассе ПриватБанка.

При этом не стоит забывать, что банк позволяет снимать только определенную сумму денег. Ко всему, на услугу "Снять без карты" банк установил и другие ограничения.

Лимиты на снятие наличных по услуге "Снять без карты"

Если вы впервые заказываете подобную услугу, тогда вам удастся получить не более четырех тысяч гривен в сутки (в целом или за одну транзакцию). Если же нужна большая сумма — придется подождать день (24 часа).

В дальнейшем лимит на снятие наличных вырастет до 20 тысяч гривен в сутки. Снимать без карты можно будет так же по 4 тысячи гривен, однако изменится максимально разрешенное количество операций.

Это означает, после первого снятия 4 тысяч гривен вам не нужно будет ждать еще сутки, чтобы вновь получить деньги, ведь в целом вы сможете выполнить 5 таких операций в сутки.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в банкоматах ПриватБанка тоже действуют ограничения, а именно:

до 20 тысяч гривен каждые 3 часа и 100 тысяч гривен в сутки с карты ПриватБанка;

до 20 тысяч гривен каждые 3 часа с карты другого банка.

Также банк позволяет владельцам любых банковских карт в кассах своих отделений. И будут действовать такие лимиты:

если клиент ПриватБанка снимает деньги со счета (карты) — до 100 тысяч гривен в сутки;

если нужна операция с карты другого банка — 20 тысяч грн за одну операцию и такую же сумму — в сутки.

Для обеспечения наличия наличных в отделении крупные суммы лучше заказывать заранее в Приват24 или по телефону 3700.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы для некоторых своих клиентов. Новые условия будут действовать до конца января 2026 года. Также мы писали, что у ПриватБанка есть программа со скидками на медицинские услуги. Известно, кто именно ею может воспользоваться.