Зимова підтримка 2025 — як довго ще триватиме оформлення виплат

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні завершується реєстрація на виплату одноразової грошової виплати за програмою "Зимова підтримка". Останній день подачі заявок — до 17 грудня 2025 року.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реєстрація на "Зимову підтримку"

Подати заявку на виплату 6,5 тисячі гривень після 17 грудня буде неможливо, оскільки система вже не прийматиме звернення. Тобто, у громадян ще є час до кінця дня зареєструватися в Дії чи прийти у відділення Пенсійного фонду та подати заявку.

Хто може отримати 6 500 гривень

Як повідомляли у Пенсійному фонді України (ПФУ), допомогу виплачують українцям, які опинилися у складних обставинах. Йдеться про:

дітей ВПО;

неповнолітніх українців з малозабезпечених сімей;

інвалідів І групи;

одиноких пенсіонерів, у яких пенсія разом з надбавкою не перевищує суму у 9 444 гривні.

Витратити 6 500 гривень на одяг, взуття, ліки чи вітаміни можна впродовж 180 днів від моменту зарахування допомоги.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що успішна реєстрація на виплату допомоги у 6 500 гривень — це ще не гарантія того, що гроші точно нарахують. Тож якщо ви подавалися на отримання грошової допомоги, але впродовж листопада її так і не нарахували — ймовірно, ваші дані відсутні у державному реєстрі.

У такому разі до 17 грудня 2025 року потрібно сповістити про це Пенсійний фонд України. Це можна зробити особисто, відвідавши найближчий сервісний центр ПФУ, або онлайн — у застосунку "Дія".

