Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зимова підтримка у 6 500 грн — до якого числа ще можна оформити

Зимова підтримка у 6 500 грн — до якого числа ще можна оформити

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 06:10
Зимова підтримка 2025 — як довго ще триватиме оформлення виплат
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні завершується реєстрація на виплату одноразової грошової виплати за програмою "Зимова підтримка". Останній день подачі заявок — до 17 грудня 2025 року. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Реєстрація на "Зимову підтримку"

Подати заявку на виплату 6,5 тисячі гривень після 17 грудня буде неможливо, оскільки система вже не прийматиме звернення. Тобто, у громадян ще є час до кінця дня зареєструватися в Дії чи прийти у відділення Пенсійного фонду та подати заявку.

Хто може отримати 6 500 гривень

Як повідомляли у Пенсійному фонді України (ПФУ), допомогу виплачують українцям, які опинилися у складних обставинах. Йдеться про:

  • дітей ВПО;
  • неповнолітніх українців з малозабезпечених сімей;
  • інвалідів І групи;
  • одиноких пенсіонерів, у яких пенсія разом з надбавкою не перевищує суму у 9 444 гривні. 

Витратити 6 500 гривень на одяг, взуття, ліки чи вітаміни можна впродовж 180 днів від моменту зарахування допомоги. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що успішна реєстрація на виплату допомоги у 6 500 гривень — це ще не гарантія того, що гроші точно нарахують. Тож якщо ви подавалися на отримання грошової допомоги, але впродовж листопада її так і не нарахували — ймовірно, ваші дані відсутні у державному реєстрі.

У такому разі до 17 грудня 2025 року потрібно сповістити про це Пенсійний фонд України. Це можна зробити особисто, відвідавши найближчий сервісний центр ПФУ, або онлайн — у застосунку "Дія".

Раніше ми розповідали, що буде з субсидією, якщо отримувач оформив виплату у 6 500 гривень. У ПФУ пояснили, чи є ризик втратити допомогу на оплату комуналки. Також ми писали, чи можна повторно подати заявку українцям, яким відмовили у "Зимовій підтримці".

виплати діти гроші ВПО допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації