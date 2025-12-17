Зимова підтримка 2025 — як довго ще триватиме оформлення виплат

Зимова підтримка у 6 500 грн — до якого числа ще можна оформити
В Україні завершується реєстрація на виплату одноразової грошової виплати за програмою "Зимова підтримка". Останній день подачі заявок — до 17 грудня 2025 року.
Реєстрація на "Зимову підтримку"
Подати заявку на виплату 6,5 тисячі гривень після 17 грудня буде неможливо, оскільки система вже не прийматиме звернення. Тобто, у громадян ще є час до кінця дня зареєструватися в Дії чи прийти у відділення Пенсійного фонду та подати заявку.
Хто може отримати 6 500 гривень
Як повідомляли у Пенсійному фонді України (ПФУ), допомогу виплачують українцям, які опинилися у складних обставинах. Йдеться про:
- дітей ВПО;
- неповнолітніх українців з малозабезпечених сімей;
- інвалідів І групи;
- одиноких пенсіонерів, у яких пенсія разом з надбавкою не перевищує суму у 9 444 гривні.
Витратити 6 500 гривень на одяг, взуття, ліки чи вітаміни можна впродовж 180 днів від моменту зарахування допомоги.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, що успішна реєстрація на виплату допомоги у 6 500 гривень — це ще не гарантія того, що гроші точно нарахують. Тож якщо ви подавалися на отримання грошової допомоги, але впродовж листопада її так і не нарахували — ймовірно, ваші дані відсутні у державному реєстрі.
У такому разі до 17 грудня 2025 року потрібно сповістити про це Пенсійний фонд України. Це можна зробити особисто, відвідавши найближчий сервісний центр ПФУ, або онлайн — у застосунку "Дія".
