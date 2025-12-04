Відео
Головна Фінанси Право на зимові виплати 2025 — чи є загрози для субсидіантів

Право на зимові виплати 2025 — чи є загрози для субсидіантів

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 08:50
Субсидії та зимові виплати — чи враховують одноразову грошову допомогу в дохід
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз'яснення, чи вплине одноразова грошова допомога за програмою "Зимова підтримка" на право на житлову субсидію у 2025 році. Там уточнили, чи відносять до сукупного доходу домогосподарства відповідні виплати від держави для розрахунку допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в інформації ПФУ у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Чи впливають зимові виплати на субсидії

У фонді зазначили, що умови надання зимових виплат прописані у постанові Кабінету міністрів №1433 "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Зимова підтримка".

Згідно з документом, розмір цієї виплати не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, зокрема житлових субсидій.

Громадяни можуть подавати запити на зимові виплати до 17 грудня 2025 року. Кошти перерахують на спеціальний рахунок із режимом цільового використання "Зимові 6500", що діє на основі універсальної банківської картки "Дія.Картка". Відкрити картку можна в мобільному застосунку "Приват24".

Зимова виплата має чітко визначене призначення: її дозволено використовувати у безготівковій формі на теплий одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни. На це відводиться 180 календарних днів.

Які доходи будуть враховані для субсидій на зиму

Пенсійний фонд окремо пояснив, що під час визначення розміру субсидії враховується середньомісячний загальний дохід домогосподарств. У загальну суму може входити різний дохід:

  • зарплата та грошове забезпечення військових;
  • пенсійні виплати;
  • стипендії (за винятком соціальних виплат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);
  • різні види соцдопомоги;
  • допомога з безробіття/інші страхові виплати;
  • грошові перекази з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи, зокрема від оренди землі/продажу майна.

Для фізосіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, передбачені окремі правила: у сукупний дохід має входити заробіток, розрахований у розмірі мінімальної зарплати, що діє на кінець відповідного періоду:

  • для платників єдиного податку першої групи — один розмір мінімальної заробітної плати;
  • для другої групи — два розміри;
  • для третьої групи — три розміри.

Житлову субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення громадянина. Надаватимуть допомогу до завершення опалювального сезону.

Раніше ми розповідали, що наприкінці року на ринку газу сталися зміни. Через скорочення списку постачальників громадяни мають поспішити обрати для обслуговування нову компанію. 

Ще повідомлялося, що громадяни можуть заощаджувати на оплаті газу, розраховуючись грошима від програми "Національний кешбек". Для цього потрібно підключити спецкартку.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
