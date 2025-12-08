Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зимова виплата 6 500 грн — куди та коли можна витратити кошти

Зимова виплата 6 500 грн — куди та коли можна витратити кошти

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 11:00
Зимова виплата 6 500 грн — кому прийдуть гроші та коли їх треба витратити
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартувала виплата грошової допомоги у 6 500 грн в межах урядової програми "Зимова підтримка". Витратити кошти можна лише на певні потреби та в обмежений термін. 

Про старт виплат повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

"Почалися перші виплати 6 500 грн для вразливих категорій громадян.
Частина банків ще проводять виплату", — написала вона в Telegram.

Свириденко додала, що загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити грошову допомогу можна через Дію або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.

Хто може отримати 6 500 грн грошової допомоги

Програма спрямована на такі категорії населення:

  1. Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
  2. Люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.
  3. Діти під опікою чи піклуванням.
  4. Діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю).
  5. Дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
  6. Дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

Виплати на дітей нараховують їхнім батькам чи опікунам. Гроші надходять на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на рахунок Дія.Картка. 

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн або офлайн. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

На що і коли можна використати кошти

За отримані 6 500 грн грошової допомоги можна придбати:

  • одяг;
  • взуття;
  • лікарські засоби;
  • вітаміни. 

Кошти потрібно витратити протягом 180 днів (6 місяців) після зарахування. Після цього невикористаний залишок буде повернутий до бюджету.

Раніше ми писали, чи можна повторно подати заявку українцям, яким відмовили у "Зимовій підтримці". 

Також дізнавайтеся, чи можна отримати допомогу від держави готівкою.

виплати фінансова допомога соцвиплати грошова допомога соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації