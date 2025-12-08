Зимова виплата 6 500 грн — кому прийдуть гроші та коли їх треба витратити

Зимова виплата 6 500 грн — куди та коли можна витратити кошти
В Україні стартувала виплата грошової допомоги у 6 500 грн в межах урядової програми "Зимова підтримка". Витратити кошти можна лише на певні потреби та в обмежений термін.
Про старт виплат повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Почалися перші виплати 6 500 грн для вразливих категорій громадян.
Частина банків ще проводять виплату", — написала вона в Telegram.
Свириденко додала, що загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити грошову допомогу можна через Дію або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.
Хто може отримати 6 500 грн грошової допомоги
Програма спрямована на такі категорії населення:
- Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
- Люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.
- Діти під опікою чи піклуванням.
- Діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю).
- Дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
- Дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.
Виплати на дітей нараховують їхнім батькам чи опікунам. Гроші надходять на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на рахунок Дія.Картка.
Отримати допомогу можна у два способи — онлайн або офлайн. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
На що і коли можна використати кошти
За отримані 6 500 грн грошової допомоги можна придбати:
- одяг;
- взуття;
- лікарські засоби;
- вітаміни.
Кошти потрібно витратити протягом 180 днів (6 місяців) після зарахування. Після цього невикористаний залишок буде повернутий до бюджету.
