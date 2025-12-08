Зимова виплата 6 500 грн — кому прийдуть гроші та коли їх треба витратити

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартувала виплата грошової допомоги у 6 500 грн в межах урядової програми "Зимова підтримка". Витратити кошти можна лише на певні потреби та в обмежений термін.

Про старт виплат повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Почалися перші виплати 6 500 грн для вразливих категорій громадян.

Частина банків ще проводять виплату", — написала вона в Telegram.

Свириденко додала, що загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити грошову допомогу можна через Дію або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.

Хто може отримати 6 500 грн грошової допомоги

Програма спрямована на такі категорії населення:

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб. Діти під опікою чи піклуванням. Діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю). Дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

Виплати на дітей нараховують їхнім батькам чи опікунам. Гроші надходять на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на рахунок Дія.Картка.

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн або офлайн. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

На що і коли можна використати кошти

За отримані 6 500 грн грошової допомоги можна придбати:

одяг;

взуття;

лікарські засоби;

вітаміни.

Кошти потрібно витратити протягом 180 днів (6 місяців) після зарахування. Після цього невикористаний залишок буде повернутий до бюджету.

