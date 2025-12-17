Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зимняя поддержка в 6 500 грн — до какого числа еще можно оформить

Зимняя поддержка в 6 500 грн — до какого числа еще можно оформить

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 06:10
Зимняя поддержка 2025 — как долго еще продлится оформление выплат
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине завершается регистрация на выплату единовременной денежной выплаты по программе "Зимняя поддержка". Последний день подачи заявок — 17 декабря 2025 года.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Регистрация на "Зимнюю поддержку"

Подать заявку на выплату 6,5 тысячи гривен после 17 декабря будет невозможно, поскольку система уже не будет принимать обращения. То есть, у граждан еще есть время до конца дня зарегистрироваться в Дії или прийти в отделение Пенсионного фонда и подать заявку.

Кто может получить 6 500 гривен

Как сообщали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), помощь выплачивают украинцам, которые оказались в сложных обстоятельствах. Речь идет о:

  • детях ВПЛ;
  • несовершеннолетних украинцах из малообеспеченных семей;
  • инвалидах І группы;
  • одиноких пенсионеров, у которых пенсия вместе с надбавкой не превышает сумму в 9 444 гривны.

Потратить 6 500 гривен на одежду, обувь, лекарства или витамины можно в течение 180 дней с момента зачисления помощи.

О чем еще стоит знать

Напомним, что успешная регистрация на выплату помощи в 6 500 гривен — это еще не гарантия того, что деньги точно начислят. Поэтому если вы подавались на получение денежной помощи, но в течение ноября ее так и не начислили - вероятно, ваши данные отсутствуют в государственном реестре.

В таком случае до 17 декабря 2025 года нужно известить об этом Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, посетив ближайший сервисный центр ПФУ, или онлайн - в приложении "Дія".

Ранее мы рассказывали, что будет с субсидией, если получатель оформил выплату в 6 500 гривен. В ПФУ объяснили, есть ли риск потерять помощь на оплату коммуналки. Также мы писали, можно ли повторно подать заявку украинцам, которым отказали в "Зимней поддержке".

выплаты дети деньги ВПЛ помощь денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации