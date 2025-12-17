Зимняя поддержка 2025 — как долго еще продлится оформление выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине завершается регистрация на выплату единовременной денежной выплаты по программе "Зимняя поддержка". Последний день подачи заявок — 17 декабря 2025 года.

Регистрация на "Зимнюю поддержку"

Подать заявку на выплату 6,5 тысячи гривен после 17 декабря будет невозможно, поскольку система уже не будет принимать обращения. То есть, у граждан еще есть время до конца дня зарегистрироваться в Дії или прийти в отделение Пенсионного фонда и подать заявку.

Кто может получить 6 500 гривен

Как сообщали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), помощь выплачивают украинцам, которые оказались в сложных обстоятельствах. Речь идет о:

детях ВПЛ;

несовершеннолетних украинцах из малообеспеченных семей;

инвалидах І группы;

одиноких пенсионеров, у которых пенсия вместе с надбавкой не превышает сумму в 9 444 гривны.

Потратить 6 500 гривен на одежду, обувь, лекарства или витамины можно в течение 180 дней с момента зачисления помощи.

О чем еще стоит знать

Напомним, что успешная регистрация на выплату помощи в 6 500 гривен — это еще не гарантия того, что деньги точно начислят. Поэтому если вы подавались на получение денежной помощи, но в течение ноября ее так и не начислили - вероятно, ваши данные отсутствуют в государственном реестре.

В таком случае до 17 декабря 2025 года нужно известить об этом Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, посетив ближайший сервисный центр ПФУ, или онлайн - в приложении "Дія".

