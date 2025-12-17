Зимняя поддержка 2025 — как долго еще продлится оформление выплат

Зимняя поддержка в 6 500 грн — до какого числа еще можно оформить
В Украине завершается регистрация на выплату единовременной денежной выплаты по программе "Зимняя поддержка". Последний день подачи заявок — 17 декабря 2025 года.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Регистрация на "Зимнюю поддержку"
Подать заявку на выплату 6,5 тысячи гривен после 17 декабря будет невозможно, поскольку система уже не будет принимать обращения. То есть, у граждан еще есть время до конца дня зарегистрироваться в Дії или прийти в отделение Пенсионного фонда и подать заявку.
Кто может получить 6 500 гривен
Как сообщали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), помощь выплачивают украинцам, которые оказались в сложных обстоятельствах. Речь идет о:
- детях ВПЛ;
- несовершеннолетних украинцах из малообеспеченных семей;
- инвалидах І группы;
- одиноких пенсионеров, у которых пенсия вместе с надбавкой не превышает сумму в 9 444 гривны.
Потратить 6 500 гривен на одежду, обувь, лекарства или витамины можно в течение 180 дней с момента зачисления помощи.
О чем еще стоит знать
Напомним, что успешная регистрация на выплату помощи в 6 500 гривен — это еще не гарантия того, что деньги точно начислят. Поэтому если вы подавались на получение денежной помощи, но в течение ноября ее так и не начислили - вероятно, ваши данные отсутствуют в государственном реестре.
В таком случае до 17 декабря 2025 года нужно известить об этом Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, посетив ближайший сервисный центр ПФУ, или онлайн - в приложении "Дія".
Ранее мы рассказывали, что будет с субсидией, если получатель оформил выплату в 6 500 гривен. В ПФУ объяснили, есть ли риск потерять помощь на оплату коммуналки. Также мы писали, можно ли повторно подать заявку украинцам, которым отказали в "Зимней поддержке".
Читайте Новини.LIVE!