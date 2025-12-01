Повторна заявка на "Зимову підтримку" — що про це потрібно знати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Під час оформлення виплати 1 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка" через додаток Дія може статися так, що заявку відхилять. Тож багатьом людям цікаво, чи можна ще раз надіслати запит.

Повторна заявка на "Зимову підтримку"

Отже, оформити "Зимову підтримку" можна лише один раз. Як вказано на сайті Дія, відмова у виплаті грошової допомоги можлива з двох причин:

відсутнє підтвердження факту перебування на території України;

у разі повторного подання заявки на отримання виплати, за умови, що перший раз виплату здійснено.

Якщо в отриманні 1 тисячі гривень відмовлять, то повторно подати заявку вже не вийде, оскільки у правилах програми такої можливості не передбачено. Коли претендент на виплату фіндопомоги подає заявку, то інформація про особу вноситься до реєстру, тож система не прийме її повторно. Відповідно, якщо заяву відхилили, подати її ще раз вже не можна буде.

Виплати з 1 грудня

У перший день зими гроші почнуть нараховувати тим, хто подав документи на другий день приймання заявок. Станом на зараз вже 3,5 мільйона українців отримали виплати на загальну суму у 473 мільйони гривень.

Найчастіше громадяни витрачають отриману грошову допомогу на комунальні послуги (80%), а також:

на ліки;

на книги;

на пожертви на підтримку Сил Оборони України.

Ті, хто оформлював заявку через Укрпошту, почнуть отримувати гроші з 6 грудня.

