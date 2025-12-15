Зимова підтримка 6 500 грн — куди звертатися, якщо не прийшла соціальна виплата

Порожній гаманець в руках. Фото: Unsplash

Для окремих категорій українців держава запровадила одноразову допомогу у розмірі 6 500 грн на період зими 2025–2026 років. Проте не усі, хто має право на цю виплату, отримали гроші.

Про те, як діяти в такому випадку, розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Реклама

Читайте також:

Кому належить грошова допомога у 6 500 грн

Програма спрямована на такі категорії населення:

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

Виплати на дітей нараховують їхнім батькам чи опікунам. Допомогу надають у безготівковій формі на спеціальний рахунок отримувача. Це може бути рахунок із Дія.Карткою, або інший спеціальний рахунок в уповноваженому банку, через який людина отримує пенсію чи інші держвиплати.

Чи треба подавати заяву на грошову допомогу

Виплати здійснюються без додаткового звернення на підставі списків осіб, які мають право на отримання цієї допомоги. Списки мали бути сформовані та передані до Пенсійного фонду України до 18 листопада 2025 року.

Українці, які мають право на допомогу, отримують відповідне сповіщення в Дії. Якщо в особи не встановлений застосунок "Дія" на телефон, Пенсійний фонд може повідомити її телефоном або в інший спосіб.

Що робити, якщо виплата у 6 500 грн не прийшла

Якщо протягом листопада 2025 року виплата не надійшла, ймовірно, ваші дані відсутні у державному реєстрі. У такому разі до 17 грудня 2025 року потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто, відвідавши найближчий сервісний центр ПФУ, або онлайн — у застосунку "Дія".

Раніше ми розповідали, куди та до якої дати можна використати 6 500 грн зимової підтримки.

Також дізнавайтеся, чи загрожує отримувачам Зимової підтримки втрата субсидії.