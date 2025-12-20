Відео
Зимова підтримка на Укрпошті — що потрібно встигнути до 24 грудня

Дата публікації: 20 грудня 2025 08:45
Виплата Зимової підтримки через Укрпошту — про яку умову нагадали українцям
Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Не всі українці реєструються онлайн на виплату 6 500 грн за програмою Зимова підтримка. Так, оформити допомогу у відділеннях Укрпошти можна буде до 24 грудня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Зимова підтримка на Укрпошті

В компанії нагадали, що одноразова допомога від держави доступна як дітям, так і дорослим. Виняток — люди, які живуть за межами України й ті, хто залишаються на тимчасово окупованих територіях. Виплата на пошті оформлюється при наявності документів, тож з собою потрібно мати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;
  • для дітей: заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (знадобиться свідоцтво про народження);
  • для законних представників: документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

"Маломобільна людина, яка не має можливості відвідати відділення Укрпошти для подання заяви, може звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545", — йдеться у повідомленні. 

Зимова підтримка і субсидії

Житлові субсидії у 2025 році, як і раніше, призначаються після розрахунку середньомісячного доходу домогосподарства. Тож багато субсидіантів хвилювалися, що через виплату 6 500 гривень втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

Та нещодавно у Пенсійному фонді України пояснили, що Зимову підтримку не враховуватимуть під обчислення цього показника. Це означає, що навіть оформивши одноразову грошову допомогу, громадяни продовжать отримувати вже призначені субсидії.

Раніше ми розповідали про оформлення Зимової підтримки через ПФУ. Відомо, чи можна ще реєструвати заявки. Також ми писали, чи виплачують Зимову підтримку готівкою. Така можливість була у громадян торік. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
