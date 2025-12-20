Выплата Зимней поддержки через Укрпошту — о каком условии напомнили украинцам

Люди возле отделения Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Не все украинцы регистрируются онлайн на выплату 6 500 грн по программе Зимняя поддержка. Так, оформить помощь в отделениях Укрпошты можно будет до 24 декабря 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Зимняя поддержка на Укрпочте

В компании напомнили, что единовременная помощь от государства доступна как детям, так и взрослым. Исключение — люди, которые живут за пределами Украины и те, кто остаются на временно оккупированных территориях. Выплата на почте оформляется при наличии документов, поэтому с собой нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;

для детей: заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (понадобится свидетельство о рождении);

для законных представителей: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

"Маломобильный человек, который не имеет возможности посетить отделение Укрпошты для подачи заявления, может обратиться на горячую линию компании по телефону 0 800 300 545", — говорится в сообщении.

Зимняя поддержка и субсидии

Жилищные субсидии в 2025 году, как и раньше, назначаются после расчета среднемесячного дохода домохозяйства. Поэтому многие субсидианты волновались, что из-за выплаты 1 000 гривен потеряют помощь на оплату коммунальных услуг.

Но недавно в Пенсионном фонде Украины объяснили, что Зимнюю поддержку не будут учитывать при вычислении этого показателя. Это означает, что даже оформив единовременную денежную помощь, граждане продолжат получать уже назначенные субсидии.

Ранее мы рассказывали об оформлении Зимней поддержки через ПФУ. Известно, можно ли еще регистрировать заявки. Также мы писали, выплачивают ли Зимнюю поддержку наличными. Такая возможность была у граждан в прошлом году.