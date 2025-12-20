Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зимняя поддержка на Укрпоште — что нужно успеть до 24 декабря

Зимняя поддержка на Укрпоште — что нужно успеть до 24 декабря

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:45
Выплата Зимней поддержки через Укрпошту — о каком условии напомнили украинцам
Люди возле отделения Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Не все украинцы регистрируются онлайн на выплату 6 500 грн по программе Зимняя поддержка. Так, оформить помощь в отделениях Укрпошты можно будет до 24 декабря 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Реклама
Читайте также:

Зимняя поддержка на Укрпочте

В компании напомнили, что единовременная помощь от государства доступна как детям, так и взрослым. Исключение — люди, которые живут за пределами Украины и те, кто остаются на временно оккупированных территориях. Выплата на почте оформляется при наличии документов, поэтому с собой нужно иметь:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;
  • для детей: заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (понадобится свидетельство о рождении);
  • для законных представителей: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

"Маломобильный человек, который не имеет возможности посетить отделение Укрпошты для подачи заявления, может обратиться на горячую линию компании по телефону 0 800 300 545", — говорится в сообщении.

Зимняя поддержка и субсидии

Жилищные субсидии в 2025 году, как и раньше, назначаются после расчета среднемесячного дохода домохозяйства. Поэтому многие субсидианты волновались, что из-за выплаты 1 000 гривен потеряют помощь на оплату коммунальных услуг.

Но недавно в Пенсионном фонде Украины объяснили, что Зимнюю поддержку не будут учитывать при вычислении этого показателя. Это означает, что даже оформив единовременную денежную помощь, граждане продолжат получать уже назначенные субсидии.

Ранее мы рассказывали об оформлении Зимней поддержки через ПФУ. Известно, можно ли еще регистрировать заявки. Также мы писали, выплачивают ли Зимнюю поддержку наличными. Такая возможность была у граждан в прошлом году.

Укрпошта выплаты деньги денежная помощь тысяча Зеленского
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации