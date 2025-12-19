Відео
Україна
Головна Фінанси У ПФУ пояснили, чи скасують субсидію через Зимову підтримку

У ПФУ пояснили, чи скасують субсидію через Зимову підтримку

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 08:45
Що буде з житловою субсидією, якщо отримати Зимову підтримку — Пенсійний фонд надав відповідь
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Ті українці, які отримають одноразову грошову допомогу у 6 500 гривень, не втратять право на отримання житлових субсидій. Їм продовжать нараховувати допомогу без змін.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Читайте також:

Субсидія і виплата у 6 500 гривень

У ПФУ нагадали, що обчислюють житлову субсидію, враховуючи те, яким є середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Він складається з:

  • зарплати;
  • пенсії;
  • стипендії (без соціальної — її виплачують дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;
  • соцвиплат;
  • допомоги по безробіттю, інших страхових виплат;
  • грошових переказів, які надходили з-за меж України;
  • дивідендів від цінних паперів;
  • інших доходів, а також коштів за оренду землі, продажу майна.

До всього, Кабмін України у своїй постанові "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Зимова підтримка" визначив, що одноразова виплата у 6 500 гривень не впливатиме на сукупний дохід для отримання всіх видів соцдопомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Кому виплачують 6 500 гривень

У 2025 році програма розрахована на громадян, у яких існують складні життєві обставини. Це, наприклад:

  • діти ВПО;
  • неповнолітні українці з малозабезпечених сімей;
  • інваліди І групи;
  • одинокі пенсіонери, у яких пенсія разом з надбавкою не перевищує суму у 9 444 гривні. 

Витратити 6 500 гривень на одяг, взуття, ліки чи вітаміни можна впродовж 180 днів від моменту зарахування допомоги.

Раніше ми розповідали, чи мають право на виплату 6 500 гривень одинокі пенсіонери. В Пенсійному фонді озвучили вимоги. Також ми писали, що 1 січня в Україні оновиться прожитковий мінімум. Це означає, що субсидії теж зазнають змін. 

субсидії виплати гроші Пенсійний Фонд грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
