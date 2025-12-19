Що буде з житловою субсидією, якщо отримати Зимову підтримку — Пенсійний фонд надав відповідь

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Ті українці, які отримають одноразову грошову допомогу у 6 500 гривень, не втратять право на отримання житлових субсидій. Їм продовжать нараховувати допомогу без змін.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ).

Субсидія і виплата у 6 500 гривень

У ПФУ нагадали, що обчислюють житлову субсидію, враховуючи те, яким є середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Він складається з:

зарплати;

пенсії;

стипендії (без соціальної — її виплачують дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соцвиплат;

допомоги по безробіттю, інших страхових виплат;

грошових переказів, які надходили з-за меж України;

дивідендів від цінних паперів;

інших доходів, а також коштів за оренду землі, продажу майна.

До всього, Кабмін України у своїй постанові "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Зимова підтримка" визначив, що одноразова виплата у 6 500 гривень не впливатиме на сукупний дохід для отримання всіх видів соцдопомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Кому виплачують 6 500 гривень

У 2025 році програма розрахована на громадян, у яких існують складні життєві обставини. Це, наприклад:

діти ВПО;

неповнолітні українці з малозабезпечених сімей;

інваліди І групи;

одинокі пенсіонери, у яких пенсія разом з надбавкою не перевищує суму у 9 444 гривні.

Витратити 6 500 гривень на одяг, взуття, ліки чи вітаміни можна впродовж 180 днів від моменту зарахування допомоги.

