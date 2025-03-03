ПриватБанк і тисяча від президента — що не так з виплатою фіндопомоги

Людина тримає у руках купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться, що досі не отримали фіндопомогу "Зимова єПідтримка". Виплати в рамках програми можна було оформити до кінця зими.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де клієнти публікують відгуки про роботу банків.

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Як розповіла українка, її батько-пенсіонер оформив заявку на виплату 1 тис. грн у відділенні банку ще у грудні 2024 року. У січні працівник відділення надав йому інформацію, що фінансування програми відсутнє. Отримати картку для виплати допомоги чоловікові вдалося лише 7 лютого.

"Йому сказали, що впродовж 10 днів на картку будуть зараховані кошти", — написала жінка.

Скриншот. Фото: Мінфін

Однак станом 1 березня її батько так і не отримав кошти від держави, хоча знайомі її родини виплати вже отримали.

"До банку додзвонитися важко, всі письмові звернення на розгляді.Тим часом всі наші знайомі вже давним-давно отримали цю допомогу, щоправда в інших банках", — зауважила вона.

Про що ще варто знати

Заявки на отримання виплати у розмірі 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка" українці могли подавати до 28 лютого. З 1 березня приймання заявок закінчилося. У січні глава Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що фінансову допомогу отримали понад 8 млн громадян.

Нагадаємо, що для клієнтів "ПриватБанку" запровадили обмеження на фінансові операції. Вони стосуються клієнтів з великими сумами депозитів.

Раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" іноді може відмовляти у видачі клієнтам нових платіжних карток. У цьому не бачать проблеми, адже українцям пролонгували термін дії карт.