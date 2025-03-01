Заявки на виплати тисячі Зеленського — чи працюватиме програма у березні

Людина тримає в руках купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Українці більше не можуть оформлювати фінансову допомогу у розмірі 1 тис. грн в рамках програми "Зимова єПідтримка". З 1 березня громадянам закрили доступ до отримання виплат.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, що відомо про державну ініціативу.

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Виплату могли отримати як дорослі, так і діти. Програму започаткував Президент України Володимир Зеленський, вона запрацювала у грудні 2024 року. З 1 березня приймання заявок припиниться.

Фінансова підтримка для українців є одноразовою. Грошима зможуть скористатися громадяни, які перебувають на території України.

Якщо ви отримували допомогу через додаток "Дія", то витратити 1 тис. грн потрібно до кінця 2025 року. Якщо цього не зробити, тоді гроші повернуться державі. Українці, які отримували допомогу на "Укрпошті", мають витратити гроші до березня цього року.

Гроші можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

купівлю лікарських засобів;

придбання книг;

медичні послуги;

освіту;

транспорт (зокрема, на квитки Укрзалізниці);

мобільний зв'язок;

страхування;

благодійність;

задонатити на ЗСУ;

придбати військові облігації.

Нагадаємо, що держслужбовці, які отримали допомогу в рамках програми "Зимова єПідтримка", мають задекларувати ці кошти. Це передбачено загальними вимогами.

Також нещодавно стало відомо, що влада перевірить усіх українців, які отримали виплати від держави взимку. Декого з громадян можуть змусити повернути кошти.