ПриватБанк и тысяча от президента — что не так с выплатой финпомощи

Человек держит в руках купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются, что до сих пор не получили финпомощь "Зимняя єПідтримка". Выплаты в рамках программы можно было оформить до конца зимы.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где клиенты публикуют отзывы о работе банков.

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Как рассказала украинка, ее отец-пенсионер оформил заявку на выплату 1 тыс. грн в отделении банка еще в декабре 2024 года. В январе работник отделения предоставил ему информацию, что финансирование программы отсутствует. Получить карточку для выплаты помощи мужчине удалось только 7 февраля.

"Ему сказали, что в течение 10 дней на карту будут зачислены средства", — написала женщина.

Скриншот. Фото: Минфин

Однако по состоянию на 1 марта ее отец так и не получил средства от государства, хотя знакомые ее семьи выплаты уже получили.

"В банк дозвониться трудно, все письменные обращения на рассмотрении, тем временем все наши знакомые уже давным-давно получили эту помощь, правда в других банках", — отметила она.

О чем еще стоит знать

Заявки на получение выплаты в размере 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка" украинцы могли подавать до 28 февраля. С 1 марта прием заявок закончился. В январе глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что финансовую помощь получили более 8 млн граждан.

Напомним, что для клиентов "ПриватБанка" ввели ограничения на финансовые операции. Они касаются клиентов с большими суммами депозитов.

Ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" иногда может отказывать в выдаче клиентам новых платежных карт. В этом не видят проблемы, ведь украинцам пролонгировали срок действия карт.