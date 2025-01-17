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Шмигаль приголомшив кількістю українців, які отримали зимову 1000

17 січня 2025 21:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Зимова єПідтримка — скільки українців отримали 1000 грн
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У межах державної програми "Зимова єПідтримка" 8,2 мільйона громадян уже отримали по 1000 гривень. Така кількість українців свідчить про важливість цієї допомоги.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram п'ятницю, 17 січня.

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Скільки українців отримали 1000 гривень

"8,2 мільйона людей вже отримали допомогу в розмірі 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Кількість заявок через "Дію" перевищила 10 мільйонів. Такі цифри та результати цієї та інших програм "Зимової підтримки" демонструють свою чесність та важливість цієї ініціативи", — зазначив Шмигаль. 

Глава уряду наголосив, що держава продовжить "розширювати та вдосконалювати програми підтримки" відповідно до потреб.

Нагадаємо, що українці, які не взяли участь в програмі "Зимова єПідтримка" ще можуть подавати заявки на виплату 1 тис. грн до 28 лютого 2025 року. Витратити ці кошти можна до кінця цього року.

Також фінансову допомогу від держави можна використати тільки на визначені групи товарів та послуг, зокрема освіту, транспорт, книги, благодійність, підтримку ЗСУ, ліки, медичні послуги, мобільний зв’язок, комунальні послуги.

Додамо, що українці також скаржаться, що після подання заявки на "Зимову єПідтримку" кошти так і не з'явилися на рахунку. Розповідаємо, що в такому разі треба робити.

Денис Шмигаль українці фінансова допомога гроші єПідтримка

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