Розірвання співпраці з ПриватБанком — клієнт розповів про незвичну причину

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" розповів, що з ним без пояснень розірвали співпрацю. Це сталося після того, як чоловік попросив не телефонувати та не надсилати повідомлення з різними фінансовими пропозиціями.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки.

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Детальніше про блокування рахунків у ПриватБанку

Як зазначив громадянин в одному з повідомлень, у цій фінустанові було відкрито багато різних карт, де лежали гроші у національній та іноземній валюті. Одного дня банк без попереджень припинив обслуговування, заблокувавши всі рахунки.

"Усі рахунки заблоковані. Зняти, переказати гроші я не можу... Купа карт, інтернет, для виплат, валютні, на всіх були гроші. Без пояснень, без причин, без повідомлень надходить повідомлення", — написав клієнт.

Він уточнив, що це сталося після того, як закликав представника ПриватБанку "не спамити" його дзвінками та повідомленнями. Йдеться про звернення його персонального менеджера, яка телефонувала з пропозицією вигідно вкласти гроші.

Що повідомили в ПриватБанку

Громадянин отримав від ПриватБанку повідомлення, що отримання банківських послуг і обслуговування рахунків надалі буде неможливим.

У фінустанові пояснили, що діють законно і мають право на певних підставах припиняти подальшу співпрацю. Щодо конкретизації причин такого рішення, то заявили, що відповідно до законодавства, можуть не уточнювати деталі.

"Чинним законодавством України не передбачений обов’язок Банку надавати більш детальні пояснення з цього приводу. Зазначаємо, що дане рішення є остаточним, перегляду та змін не підлягає", — процитував повідомлення клієнт.

Як відомо, в таких випадках ПриватБанк не привласнює кошти, а залишає право клієнтам перерахувати гроші із заблокованих карток на рахунки в інші банки.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк іноді може відмовляти у видачі клієнтам нових платіжних карток. У цьому не бачать проблеми, адже українцям пролонгували термін дії карт.

Також нагадаємо, що ПриватБанк може запроваджувати обмеження на фінансові операції для власників депозитів зі значними сумами. Це дозволяють правила фінустанови.