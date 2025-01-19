Ощадбанк не видав клієнтці зарплатну картку — у чому проблема

Банкомат і банківська картка у руці. Фото: УНІАН

Державна фінустанова "Ощадбанк" відмовляє своїм клієнтам у видачі зарплатних карток. Відмову в обслуговуванні отримують люди, які не хочуть отримувати кредитну картку.

Про написала клієнтка банку на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".

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"Ощадбанк" відмовляє у видачі зарплатних карток

Як розповіла жінка, нещодано вона звернулася в одне з відділень "Ощадбанку" у місті Коломия. Вона хотіла отримати зарплатну картку, однак банк запропонував оформити ще й кредитку, від якої клієнтка відмовилася.

"Працівниця банку сказала, що за новими правилами я не зможу оформити зарплатну карту без кредитної. Я відмовилась, а працівниця відповіла, що тоді жоден із банків не пристане на мої умови. Примусово мене обовʼязали взяти кредитну карту, яка мені не потрібна", — йдеться у повідомленні.

В "Ощадбанку" не видали віртуальну картку ВПО з Донецької області

Інцидент стався на початку 2025 року. В банк звернулося подружжя ВПО з проханням відкрити віртуальний рахунок "Національний кешбек", щоби платити за комуналку.

Однак у банку їм відмовили, мовляв, клієнти є переселенцями без житла, тому оплачувати комунальні рахунки їм не обов′язково. А щоби відкрити рахунок, подружжю порадили повернутися на Донеччину.

Нагадаємо, "Ощадбанк" обмежує доступ до пенсійних карток ВПО. Розв′язати проблему можна, якщо особисто приїхати у відділення, однак не усі громадяни можуть це зробити.

Також ми писали, яку комісію знімає "Ощадбанк" під час оплати комунальних послуг через термінали самообслуговування. Розмір комісії залежить від кількох факторів.