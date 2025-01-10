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Оплата послуг ЖКГ через термінал — яка комісія в Ощадбанку

10 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Комісія в Ощадбанку — які суми стягують за оплату послуг ЖКГ через термінал
Фінансові операції в терміналі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти "Ощадбанку" під час оплати житлово-комунальних послуг через інформаційно-платіжні термінали самообслуговування (ІПТ) повинні враховувати передбачену банком комісію. Вона різниться залежно від кількох факторів.

Про це йдеться на офіційному порталі Ощадбанку.

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У банку зазначають, що клієнти мають можливість користуватись терміналами під час оплати комунальних послуг. Такі автоматизовані системи розрахунків не вимагають присутності спеціалістів для здійснення платежів. Оплата можлива як за допомогою банківських карток, так і готівковими коштами.

Відповідне самообслуговування під час операцій перерахунку коштів на відповідні рахунки доволі зручне, однак коштує певну суму грошей.

Комісія залежить від того, яким чином здійснюється оплата:

  • готівковими коштами;
  • платіжними картками;
  • пенсійними картками;
  • картками іншого банку.

Розміри комісій за комунальні платежі

Так, на сайті банку оприлюднені розміри комісій за здійснення оплати комунальних рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема, найменша комісія передбачена для людей, які розраховуються пенсійними картками. Загалом стягуються наступні суми, якщо кошти сплачені:

  • готівкою — 1% від суми, проте не менше 20 гривень і не більше 500 грн за одну операцію;
  • карткою — 10 гривень;
  • пенсійною карткою — 5 гривень;
  • карткою іншого банку — 1% від суми, але щонайменше 20 гривень.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що Ощадбанк, відповідно до чинних тарифів, стягує комісію за зняття готівкових коштів із зарплатної картки. Йдеться про операції, здійснені через банкомат.

Також повідомлялося, що Ощадбанк пропонує деяким клієнтам вигідні гранти на відкриття власної справи. Розмір може становити 250 тис. гривень.

комунальні послуги Ощадбанк банки термінали комісія

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