Ощадбанк не відкрив віртуальну карту сім'ї ВПО — у чому причина

Вивіска "Ощадбанку" на одному з відділень. Фото: УНІАН

В одному з відделень державного "Ощадбанку" відмовилися обслуговувати сім′ю переселенців з Донецької області, які хотіли відкрити картку "Національний кешбек". Подружній парі сказали, що банк не надає подібну послугу ВПО.

Про це жінка написала написала на порталі "Мінфін" у розділі, де українці розповідають про роботу банків.

Читайте також:

Що сталося

За словами жінки, у її чоловіка немає смартфону, тож вони вирішили оформити картку "Національний кешбек" у відділенні "Ощадбанку".

"Адміністраторка сказала, що оскільки ми переселенці, то картку оформити не можемо. Мовляв, вона потрібна для оплати комунальних послуг, тож щоб оформити картку нам треба повернутися додому. Ми з Донецької області", — розповіла вона.

Українка звернулася на гарячу лінію банку де їй повідомили, що у відділенні помилилися, відмовившись оформляти картку.

"Виявилося, що ми можемо відкрити віртуальний рахунок у будь-якому відділенні банку. Не буду казати, що у мене зараз на душі. Але я вважаю, що керівництво банку має провести розмову зі своїми співробітниками, щоби у майбутньому таких ситуацій більше не було", — зауважила клієнтка.

Зауважимо, що станом на зараз банк не відреагував на скаргу жінки, яку вона залишила на сайті "Мінфін".

Нагадаємо, клієнтам "Ощадбанку" блокують рахунки у зв′язку з фінансовим моніторингом Скасувати обмеження реально, однак іноді перевірка може тривати довго.

Також ми розповідали, за яку послугу "Ощадбанк" стягує 120 грн комісії. Клієнтам розповіли, чи можна її вимкнути.