Пенсії в Ощадбанку — українці скаржаться на правила під час війни

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанку" з числа внутрішньо переміщених осіб скаржаться на відсутність доступу до власних коштів на пенсійних картках. Просять розширити можливості для такої категорії осіб.

Таке повідомлення з'явилося на сайті "Мінфін", де можна залишати звернення до банків.

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Як зазначила клієнтка Ощадбанку, проблема, з якою вона зіткнулася, актуальна для багатьох переміщених жителів Донецької та Луганської областей, особливо пенсіонерів. Вона розповіла, що є пенсіонеркою, має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 2022 року. Проте через пандемію COVID-19, складну ситуацію в країні та відсутність нормального транспортного сполучення — немає можливості особисто прибути до відділення банку для отримання картки з пенсійним посвідченням.

Проблема в тому, що її просять звернутися саме в те відділення, де було відкрито картку. Такими є чинні вимоги банку.

"Мій банківський рахунок активний, і на ньому накопичуються пенсійні виплати за кілька років, але я не маю доступу до цих коштів. Відкрити нову картку чи рахунок мені також відмовляються, оскільки, за словами співробітників банку, існує картка, яка знаходиться у відділенні, що давно закрито для обслуговування клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Жінка зауважила, що оформлення довіреності через нотаріуса на непідконтрольній території (у Донецьку чи Луганську) неможливе, адже відповідні документи не приймаються. Вона неодноразово зверталася до контактного центру, однак щоразу розмова закінчувалася стандартною відповіддю: "Необхідно з'явитися особисто".

Клієнтка наголосила, що в нинішніх умовах така вимога непосильна для багатьох пенсіонерів. У зв'язку з цим просить розглянути можливість:

Організації процедури дистанційної верифікації особи з використанням відеозв'язку або інших сучасних методів.

Перевипуск карти онлайн віртуальної, яку можна підв'язати до рахунку пенсійного.

Відкриття рахунку/переказ коштів на рахунок в іншому банку за умови повної верифікації.

"Я готова пройти будь-яку онлайн-верифікацію та підтвердити свою особистість. Я маю фінансовий номер, доступ до додатка банку, паспорт громадянина України та всі необхідні документи. Проте, всі мої аргументи залишаються поза увагою. Вважаю, що у 21 столітті, в епоху цифрових технологій, подібні проблеми мають вирішуватись простіше... Мені 70 років, і я не можу подолати величезних відстаней, щоб просто отримати доступ до своєї пенсії...", — зазначила жінка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Особливі вимоги до операцій з картками Ощадбанку

Як відомо, в Ощадбанку діє правило щодо певних операцій з картками — звертатися виключно в те відділення, де вони були видані. Це, зокрема, стосується питання закриття карток.

Проте, якщо картку було заблоковано, оскільки клієнт з будь-яких причин не пройшов фізичну ідентифікацію, передбачена можливість зробити це дистанційно: за допомогою відеодзвінка до контакт-центру банку.

Для призначення відеодзвінка треба перейти за посиланням й обрати бажані дату та час.

Раніше ми писали, яку комісію знімає Ощадбанк під час оплати комунальних послуг через термінали самообслуговування. Розмір комісії залежить від кількох факторів.

Також повідомлялося, що Ощадбанк може стягувати комісію за зняття готівки із зарплатних карток через банкомат. Така оплата передбачена чинними тарифами.