Ощадбанк не выдал клиентке зарплатную карту — в чем проблема

Зарплатная карта Ощадбанка — почему ее могут не выдать
Государственное финучреждение "Ощадбанк" отказывает своим клиентам в выдаче зарплатных карт. Отказ в обслуживании получают люди, которые не хотят получать кредитную карту.
Об этом написала клиентка банка на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".
"Ощадбанк" отказывает в выдаче зарплатных карт
Как рассказала женщина, недавно она обратилась в одно из отделений "Ощадбанка" в городе Коломыя. Она хотела получить зарплатную карту, однако банк предложил оформить еще и кредитку, от которой клиентка отказалась.
"Работница банка сказала, что по новым правилам я не смогу оформить зарплатную карту без кредитной. Я отказалась, а работница ответила, что тогда ни один из банков не согласится на мои условия. Принудительно меня обязали взять кредитную карту, которая мне не нужна", — говорится в сообщении.
В "Ощадбанке" не выдали виртуальную карту ВПЛ из Донецкой области
Инцидент произошел в начале 2025 года. В банк обратились супруги ВПЛ с просьбой открыть виртуальный счет "Национальный кэшбэк", чтобы платить за коммуналку.
Однако в банке им отказали, мол, клиенты являются переселенцами без жилья, поэтому оплачивать коммунальные счета им не обязательно. А чтобы открыть счет, супругам посоветовали вернуться в Донецкую область.
Напомним, "Ощадбанк" ограничивает доступ к пенсионным картам ВПЛ. Решить проблему можно, если лично приехать в отделение, однако не все граждане могут это сделать.
Также мы писали, какую комиссию снимает "Ощадбанк" при оплате коммунальных услуг через терминалы самообслуживания. Размер комиссии зависит от нескольких факторов.
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