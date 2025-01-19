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Зарплатная карта Ощадбанка — почему ее могут не выдать

19 января 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Ощадбанк не выдал клиентке зарплатную карту — в чем проблема
Банкомат и банковская карта в руке. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Государственное финучреждение "Ощадбанк" отказывает своим клиентам в выдаче зарплатных карт. Отказ в обслуживании получают люди, которые не хотят получать кредитную карту.

Об этом написала клиентка банка на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".

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Как рассказала женщина, недавно она обратилась в одно из отделений "Ощадбанка" в городе Коломыя. Она хотела получить зарплатную карту, однако банк предложил оформить еще и кредитку, от которой клиентка отказалась.

"Работница банка сказала, что по новым правилам я не смогу оформить зарплатную карту без кредитной. Я отказалась, а работница ответила, что тогда ни один из банков не согласится на мои условия. Принудительно меня обязали взять кредитную карту, которая мне не нужна", — говорится в сообщении.

В "Ощадбанке" не выдали виртуальную карту ВПЛ из Донецкой области

Инцидент произошел в начале 2025 года. В банк обратились супруги ВПЛ с просьбой открыть виртуальный счет "Национальный кэшбэк", чтобы платить за коммуналку.

Однако в банке им отказали, мол, клиенты являются переселенцами без жилья, поэтому оплачивать коммунальные счета им не обязательно. А чтобы открыть счет, супругам посоветовали вернуться в Донецкую область.

Напомним, "Ощадбанк" ограничивает доступ к пенсионным картам ВПЛ. Решить проблему можно, если лично приехать в отделение, однако не все граждане могут это сделать.

Также мы писали, какую комиссию снимает "Ощадбанк" при оплате коммунальных услуг через терминалы самообслуживания. Размер комиссии зависит от нескольких факторов.

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